Контакты ЧВК "Вагнер" и Турции: о чем говорит новый "слив" – на что он может повлиять

В сети появился отчет американских разведслужб, из которого, следует, что представители ЧВК "Вагнера" якобы встречались с турецкими контактами еще в начале февраля с целью "приобрести вооружения и оснащение в Турции", которые затем могли бы использовать наемники, воюющие против украинских войск. Кроме того, есть данные, что наемники собирались использовать часть закупленных в Турции вооружений в Мали, где у ЧВК "Вагнера" имеются свои интересы. О чем говорит появление подобных данных практически за месяц до выборов в Турции? Может ли это как-то повлиять как на выборы, так и на отношения Турции с союзниками по НАТО? Кому выгодны подобные "сливы", не имеющие официально подтверждения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

Очередной "слив" – это информационная операция сил, явно враждебных и Украине, и Турции

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук Евгения Габер рассуждает так:

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"Эта информация, действительно, не имеет никакого подтверждения. Я склонна предполагать, что мы имеем дело с информационным вбросом, преследующим две цели. Первая – подрыв доверия союзников по НАТО к Турции. Второй – создание дополнительных трудностей в турецко-украинских отношениях. Ведь очевидно, что, подтвердись такая информация, это вызывало бы волну негодования в украинском обществе".

По словам аналитика, нет никаких причин считать, что озвученные факты имели место. Даже, если теоретически посчитать, что подобное могло быть, то "вагнеровцы" выходили на какие-то турецкие компании, подбивая те к нелегальной торговле оружием. Но точно не на официальную Анкару, не на турецкие власти.

"И это уже лежит в площади уголовных дел, а не в политической либо дипломатической, – поясняет Евгения Габер. – То, что такая информация появляется накануне турецких выборов и украинского контрнаступления, на фоне массы прочих "сливов", выглядит как очередная информационная операция сил, явно враждебных и Украине, и Турции".

Мы увидели предупреждение турецким бизнесменам и политикам, что они под контролем американских спецслужб

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко напоминает, что произошла утечка секретных данных не только по Турции, а по многим другим странам.

"Где-то в структурах Пентагона сильно "потекло". Поэтому нет оснований говорить о какой-то целенаправленной утечке данных именно по Турции, да еще с целью повлиять на результаты выборов там. Пока это не похоже на "слив" с конкретной целью. А вот факт публикации такой информации важен, – считает эксперт. – Это предупреждение турецким бизнесменам и политикам, что они под контролем американских спецслужб, когда речь идет о торговле оружием и других вопросах, касающихся международной безопасности".

По мнению Владимира Фесенко, на выборы в Турции это не повлияет.

"Во-первых, – поясняет он, – в опубликованной информации речь шла о намерениях, а не о заключенной и реализованной сделке. Если бы сделка состоялась, тогда бы это был реальный скандал с большими негативными последствиями (но не катастрофичными) для отношений между США и Турцией. Если бы к сделке был причастен президент Эрдоган, тогда бы для него это стало определенной (хотя и не критичной) проблемой. Во-вторых, на результаты выборов в большинстве стран мира решающим образом влияет внутриполитическая и социально-экономическая ситуация, а не подобные достаточно мелкие скандалы. Для турецкого обывателя, который через месяц будет голосовать на выборах, этот скандал вряд ли будет значимым мотивом для голосования".

Для союзников Турции по НАТО, особенно для США, контроль за торговлей оружием (и не только) между Турцией и Россией является значимой темой, акцентирует Владимир Фесенко. Что и подтверждает упомянутая "утечка". Значит, констатирует эксперт, американцы "засекли" факт таких переговоров и, возможно, "пресекли" саму возможность подобной сделки. Хуже было бы, если бы о такой сделке мы узнали постфактум, уверен политолог.

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