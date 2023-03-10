Выборы в Турции: у кого в руках «золотая карта» – что произойдет, если Эрдоган проиграет

Согласно последнему опросу, многолетний президент Турции Реджеп Эрдоган проигрывает намеченные на 14 мая выборы кандидату от объединенной оппозиции Кемалю Кылычдароглу. О чем говорит такой расклад? Может ли ситуация измениться к выборам? Каковы шансы оппозиции – и что турецкие выборы значат для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Золотая карта" находится в руках Демократической партии народов

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук Евгения Габер считает, что, оценивая сейчас результаты соцопросов в Турции, необходимо понимать ряд моментов.

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"Первый – почти все социологические компании (и речь тут не только о Турции) работают на кого-то. Или, по крайней мере, их считают ближе к определенной политической силе, – уточняет эксперт. – Это не означает, что компания, предоставившая данный отчет (социологическая служба ORC Araştirma) дает неправдивую информацию. Но, если глянуть спектр (5-7 самых крупных социологических компаний Турции), то они будут показывать разные результаты. Второй момент заключается в том, что качественные опросы, с хорошими выборками, методологически выверенные – платные. И эти результаты мы редко видим в общем доступе. Как правило, это то, что заказывают штабы партий, чтобы понимать реальный расклад. Третье – ситуация очень динамичная. И те цифры, которые нам показывает в данный момент любой соцопрос, не означает, что именно, сколько людей пойдут и проголосуют за Эрдогана и Кылычдароглу. Это скорее тренд роста симпатий или его падения здесь и сейчас. Но впереди ведь еще два месяца. И официально предвыборная кампания начнется лишь через несколько дней. Всё может быстро измениться".

Если говорить о трендах, то они, отмечает Евгения Габер, действительно, показывают существенное падение рейтингов Эрдогана после страшного землетрясения, унесшего жизни более 46 тысяч человек. И после того, как власти неудачно боролись с последствиями этой трагедии.

"У оппозиции, в самом деле, стремительно вырос рейтинг. Но после этого был уже кризис и в ней – единый блок то распадался, то опять собирался. В конце концов, шесть политсил нашли точки соприкосновения и выдвинули единого кандидата – Кылычдароглу (лидер Республиканской народной партии). Но все эти метания сбили показатели. И, к примеру, на прошлой неделе у оппозиции были меньшие балы, чем сейчас", – рассказывает эксперт.

В данный момент, продолжает она, оппозиция, по данным большинства соцопросов, опережает Эрдогана. Но следует учитывать, что есть президентские рейтинги, а есть – парламентские (выборы пройдут одновременно). В президентском рейтинге сейчас лидирует оппозиция (потому что объединила силы, тут главная задача — отстранить Эрдогана от власти, и потом разбираться между собой что и как дальше будет). А вот что касается парламентских выборов, куда партии идут разными колоннами, а не единым оппозиционным фронтом, тут ситуация иная, поясняет Евгения Габер. И распорошенные голоса оппозиции могут сыграть на руку провластной Партии справедливости и развития.

"Хоть в целом, как показывают опросы, оппозиция впервые чуть ли не за всю 20-летнюю историю правления Эрдогана, набирает высокий процент голосов, – отмечает эксперт. – При этом "золотая карта" находится в руках Демократической партии народов (курды). И там интересная история. ДПН начала подавать сигналы о том, что могла бы примкнуть в президентской гонке к оппозиционному блоку из шести партий. А ее 13-14% были бы для оппонентов действующей власти совсем не лишними. Но тут начинаются трения. И если тот же Кылычдароглу не против говорить с курдами, то более националистические партии, входящие "Народный альянс" шести, та же "Хорошая партия" (İYİ Parti), экс-главы МВД Мерала Акшенера, хоть и смягчила риторику, но не особо стремится общаться с представителями курдской партии. И до сих пор под вопросом, будет ли курдская ДПН официально призывать своих сторонников поддерживать Кылычдароглу, готова ли она, пусть даже ситуативно, объединится ради победы над Эрдоганом с рядом своих политических оппонентов".

Ситуация, подчеркивает Евгения Габер, динамическая, кипящая. Все пытаются наладить контакт со всеми, пишут твитты, открытые письма, ходят друг к другу в штабы, договариваются, торгуются.

"Следовательно, особо обращать внимание на рейтинги, где, к примеру, Эрдоган отстает от Кылычдароглу примерно на 10%, не стоит. Но тренды, динамику, безусловно, следует учитывать. Однако за два месяца всё может серьезно измениться, – акцентирует эксперт. – Эрдоган очень опытный политик, он умеет проводить предвыборные кампании, в последний момент делать некий красиввый финт, позволяющий выйти победителем на внутренней и внешней арене. Так что интрига сохраняется".

Альтернатива избирателями всегда воспринималась живо

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко уверен, что выборы президента Турции станут основными на континенте в этом году. Страна – член НАТО избирает главу, который, в том числе, не сможет не реагировать на войну в Украине. Вопрос – как?

"Это и станет главным маркером, который просто придется зафиксировать следующему президенту Турции: быть посредником в организации переговоров Зеленского и Путина либо вспомнить, сколько грязи вылили русские на турок в разных пабликах после ужасного землетрясения, и... послать РФ за русским военным кораблем. Как это, по сути, сделали коллеги по НАТО, – отмечает Сергей Дойко. – Как мне неоднократно говорили мои хорошие знакомые – известные политические аналитики и стратеги, в кампании важны две вещи: уровень популизма у кандидата и убедительность альтернатив в решении тех или иных вопросов. За годы президентства Реджеп Эрдоган осуществлял заметные шаги по укреплению полномочий президента и расширению влияния на всё и вся. Это желание характерно любому главе государства в любой стране – демократической и не очень. Понятное дело, что оппонентов у таких людей достаточно и шансы у этих оппонентов немалы".

В то же время, продолжает эксперт, по склонности к популизму оппонент Эрдогана от объединенной оппозиции, похоже, тоже "задніх не пасе". Кемаль Кылычдароглу, напоминает Сергей Дойко, был в свое время и гендиректором Фонда соцзащиты ремесленников и малых предпринимателей, и работником Фонда социального страхования, и замминистра труда и социальной защиты Турции. То есть, простых людей он чувствует прекрасно.

"А еще он предлагает то, что всегда на выборах работает идеально – конструктивную альтернативу. В случае Турции его стремление – уход от чисто президентской в сторону парламентской формы правления. Крутой поворот, не так ли? К примеру, как могут народу не понравится слова республиканца Кылычдароглу, сказанные на днях на предвыборном митинге в Анкаре, мол, "наша единственная цель – привести страну ко дням процветания, мира и радости". Кто-то в Турции против мира, радости и процветания? Другое дело – достижимость этих целей. Вот тут уже необходимо время посмотреть", – считает эксперт.

Он подчеркивает, что альтернатива избирателями всегда воспринималась живо. Конечно же, если выборы без всяких "муток" и надувательств.

"Например, в тех же США, где президентские выборы через год, республиканец Трамп сначала тоже был "на ура". Но потом, как мне рассказывал американский адвокат, политический стратег Юрий Ванетик, со временем Трамп так заигрался в президентство, что стал уничижительно относиться к элите американского общества. Общество ему этого не простило. Теперь наиболее перспективным кандидатом от республиканцев США может стать губернатор Флориды – Рон Десантис. Он очень популярен. У него есть и деньги, и влияние, и достаточный уровень популизма. Трамп же тоже делал ставку на популизм. И так умело, что за него голосовали даже демократы – простые рабочие, члены профсоюзов и так далее. Поэтому, вот тут профессиональный опыт Кылычдароглу может сыграть позитивную роль", – предполагает Сергей Дойко.

Поэтому, продолжает он, если кандидат от оппозиции достаточно убедительно себя презентует перед избирателями, просто больше им понравится и предложит реальную методологию введения в действия альтернативных нынешнему состоянию дел решений – его вполне могут избрать.

"И вообще, иногда люди могут проголосовать просто за новых, за других. Не стоит забывать, что Эрдоган при власти уже почти 10 лет (это если не учитывать его премьерство до президентства – плюс еще 11 лет). Опять же, как точно подметил в одном из разговоров со мной Юрий Ванетик, президентами слишком умных, как правило, не избирают. А я бы сказал – не избирают слишком унылых и чересчур заумных. Избирают, на мой взгляд, тех, у кого есть как достаточный уровень популизма, так и способность взять, что называется, "быка за рога". И дело тут не в молодости, как у Десантиса в США (ему 44 года), и не в зрелости, как у Кылычдароглу в Турции (ему 74 года). Дело тут в железной хватке, понимании своего места, – поясняет Сергей Дойко. – А еще – дело в генетической способности стать настоящим лидером страны, а не каким-то либо хвастуном, либо узурпатором. Вопрос: а чего у турецких республиканцев в крови больше?".

Нынешняя турецкая власть думает только о своей выгоде, не особо заботясь общей геополитической ситуацией

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

"Если выигрывает оппозиция, то новая власть в Турции будет, скорее всего, проамериканской. Соответственно, позиция официальной Анкары может стать более благоприятной для Украины, чем теперь".

По мнению эксперта, нынешняя турецкая власть думает только о своей выгоде, не особо заботясь общей геополитической ситуацией, идя порой вразрез с позицией партнеров по НАТО. Потому и помогает России обходить санкции, ведет с ней активную торговлю, идет на компромиссные решения касательно страны-агрессора.

"В случае же смены власти, Турция может вести уже иную политику, более соотносимую с позицией демократического мира, создавшего антипутинскую коалицию. И для Украины это будет однозначно хорошо", – констатирует Сергей Гармаш.

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