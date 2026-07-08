Макрон попал в дикий конфуз с поцелуем жены Эрдогана (ВИДЕО)

еджеп Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, а также Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит Макрон. Фото: AA

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в неудобной ситуации во время официальной церемонии встречи лидеров в преддверии саммита НАТО в Анкаре. Видео, на котором супруга президента Турции Эмине Эрдоган отдергивала руку во время поздравления французского лидера, быстро распространилось в социальных сетях.

Инцидент произошел 7 июля, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой встречали Эмманюэля Макрона и его супругу Брижит Макрон. После рукопожатия президент Франции наклонился, чтобы поцеловать руку первой леди Турции. Этот жест во Франции и других странах считается проявлением особого уважения.

Однако на обнародованных кадрах видно, как Эмине Эрдоган отводит руку, фактически не дав Макрону завершить этот жест. После этого Реджеп Эрдоган вмешался и отвел руку жены вниз.

Видео с курьезным случаем между Макроном и женой Эрдогана можно просмотреть ниже:

Встреча состоялась в преддверии двухдневного саммита НАТО, который проходит в президентском комплексе Бештепе в Анкаре. Форум проходит на фоне важных дискуссий о будущей архитектуре безопасности Европы, поддержке Украины и роли США в Альянсе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о необычном рукопожатии и поцелуе на саммите G7. Стало известно, что Трамп прошептал на ухо Брижит Макрон.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп пошутил над Макроном, вспомнив видео с участием Брижит Макрон. Президент США вспомнил инцидент по видео, когда французский лидер получил оплеуху от Брижит Макрон. Имитируя этот момент, Трамп жестами показал якобы "удар".