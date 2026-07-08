logo

BTC/USD

62000

ETH/USD

1734.14

USD/UAH

44.51

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Макрон попал в дикий конфуз с поцелуем жены Эрдогана (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон попал в дикий конфуз с поцелуем жены Эрдогана (ВИДЕО)

Эмманюэль Макрон оказался в неудобной ситуации во время поздравления супруги Реджепа Эрдогана.

8 июля 2026, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Макрон попал в дикий конфуз с поцелуем жены Эрдогана (ВИДЕО)

еджеп Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, а также Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит Макрон. Фото: AA

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в неудобной ситуации во время официальной церемонии встречи лидеров в преддверии саммита НАТО в Анкаре. Видео, на котором супруга президента Турции Эмине Эрдоган отдергивала руку во время поздравления французского лидера, быстро распространилось в социальных сетях.

Инцидент произошел 7 июля, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой встречали Эмманюэля Макрона и его супругу Брижит Макрон. После рукопожатия президент Франции наклонился, чтобы поцеловать руку первой леди Турции. Этот жест во Франции и других странах считается проявлением особого уважения.

Однако на обнародованных кадрах видно, как Эмине Эрдоган отводит руку, фактически не дав Макрону завершить этот жест. После этого Реджеп Эрдоган вмешался и отвел руку жены вниз.

Видео с курьезным случаем между Макроном и женой Эрдогана можно просмотреть ниже:

Встреча состоялась в преддверии двухдневного саммита НАТО, который проходит в президентском комплексе Бештепе в Анкаре. Форум проходит на фоне важных дискуссий о будущей архитектуре безопасности Европы, поддержке Украины и роли США в Альянсе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о необычном рукопожатии и поцелуе на саммите G7. Стало известно, что Трамп прошептал на ухо Брижит Макрон.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп пошутил над Макроном, вспомнив видео с участием Брижит Макрон. Президент США вспомнил инцидент по видео, когда французский лидер получил оплеуху от Брижит Макрон. Имитируя этот момент, Трамп жестами показал якобы "удар".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aol.com/articles/macrons-inappropriate-move-turkish-first-205000000.html
Теги:

Новости

Все новости