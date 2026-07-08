Макрон потрапив у дикий конфуз з поцілунком дружини Ердогана (ВІДЕО)

Президент Франції Емманюель Макрон опинився в незручній ситуації під час офіційної церемонії зустрічі лідерів напередодні саміту НАТО в Анкарі. Відео, на якому дружина президента Туреччини Еміне Ердоган відсмикує руку під час привітання французького лідера, швидко поширилося у соціальних мережах.

Реджеп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган, а також Емманюель Макрон та його дружина Бріжит Макрон. Фото: AA

Інцидент стався 7 липня, коли президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом з дружиною зустрічали Емманюеля Макрона та його дружину Бріжит Макрон. Після рукостискання президент Франції нахилився, щоб поцілувати руку першої леді Туреччини. Цей жест у Франції та деяких інших країнах вважається проявом особливої поваги.

Однак на оприлюднених кадрах видно, як Еміне Ердоган відводить руку, фактично не давши Макрону завершити цей жест. Після цього Реджеп Ердоган втрутився в ситуацію та відвів руку дружини вниз.

Відео з курйозним випадком між Макроном та дружиною Ердогана можна переглянути нижче:

Зустріч відбулася напередодні дводенного саміту НАТО, який проходить у президентському комплексі Бештепе в Анкарі. Форум відбувається на тлі важливих дискусій щодо майбутньої архітектури безпеки Європи, підтримки України та ролі США в Альянсі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про незвичайне рукостискання та поцілунок на саміті G7. Стало відомо, що Трамп прошепотів на вухо Бріжит Макрон.

Також "Коментарі" писали про те, як Трамп пожартував над Макроном, згадавши відео з участю Бріжит Макрон. Президент США згадав інцидент з відео, коли французький лідеор отримав ляпаса від Бріжит Макрон. Імітуючи цей момент, Трамп жестами показав нібито "удар".