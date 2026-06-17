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Незвичайне рукостискання та поцілунок: що Трамп прошепотів на вухо Бріжит Макрон (ФОТО)

На саміті G7 Трамп провів незвично довге рукостискання з Бріжит Макрон

17 червня 2026, 11:50
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Slava Kot








На саміты "Великої сімки" Дональд Трамп під час офіційної фотосесії провів незвично довге рукостискання з першою леді Франції Бріжит Макрон. Цей жест тривав близько 14 секунд і супроводжувався активною невербальною взаємодією між дружиною Макрона та американським лідером.

Незвичайне рукостискання та поцілунок: що Трамп прошепотів на вухо Бріжит Макрон (ФОТО)

Трамп, Бріжит та Макрон. Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT

Як повідомляє Daily Mail, 16 червня під час прийому на саміті G7 на сцені були присутні президент Франції Емманюль Макрон і його дружина, які зустрічали американського лідера для протокольної фотосесії.

Під час зустрічі Трамп тепло привітав Бріжит Макрон, обійняв її та традиційно для європейського формату поцілував у щоки. Однак найбільшу увагу привернуло рукостискання, яке тривало 14 секунд, що нетипово навіть для фірмового стилю американського президента.

"Привіт, люба", — сказав Трамп до Бріжит за словами читачки по губах Ніколи Гіклінг, а та відповіла: "З днем народження".

Незвичайне рукостискання та поцілунок: що Трамп прошепотів на вухо Бріжит Макрон (ФОТО) - фото 2

Дональд Трамп незвично довго не відпускав руку Бріжит Макрон. Фото: Скриншот

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс зазначила, що Трамп поводився так, ніби демонстрував "ритуал зближення", приділяючи Бріжит більше уваги, ніж її чоловіку.

"Трамп прослизнув повз Макрона, щоб заговорити з Бріжит з набагато теплішим проявом ентузіазму та прихильності, розкинувши руки з відкритим ротом, щоб нахилитися та поцілувати її в обидві щоки", – каже Джеймс та додає, що "Макрон виглядав так, ніби відчайдушно прагнув приєднатися до цього, плескаючи Трампа по спині та посміхаючись, протиснувшись між ними". 

Фахівці також звернули увагу на те, що Трамп після рукостискання ще кілька разів торкався руки першої леді Франції та супроводжував Бріжит під час сходження зі сцени для фото. 

Сам Трамп відомий своїм характерним стилем рукостискань. Він часто використовує міцний захват і тривале утримання руки співрозмовника як елемент невербальної комунікації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Бріжит Макрон виповнилося 73 роки. Як виглядала у молодості, до того коли зустріла Макрона.

Також "Коментарі" писали, що Трамп змінив свою позицію щодо Росії після розмови з Зеленським на саміті G7.



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Джерело: https://www.dailymail.com/news/article-15902071/Trump-whispered-Brigitte-Macrons-ear-man.html
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