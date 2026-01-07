logo

Мир в Украине стал еще ближе: у Эрдогана сделали заявление после переговоров в Париже
commentss НОВОСТИ Все новости

Мир в Украине стал еще ближе: у Эрдогана сделали заявление после переговоров в Париже

После подписания мирного соглашения Украина получит возможность сосредоточиться на экономическом обновлении и решении внутренних проблем, отметили в МИД Турции

7 января 2026, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Международные переговоры о завершении войны России против Украины вышли на этап обсуждения ключевых параметров будущего мирного урегулирования, от которых будет зависеть безопасность в регионе и формат отношений в Европе на годы вперед. Об этом сообщает TRT Haber.

Мир в Украине стал еще ближе: у Эрдогана сделали заявление после переговоров в Париже

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

По итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже участники заявили, что дипломатический процесс приблизился к критической точке. Несмотря на то, что полномасштабные боевые действия продолжаются уже четвертый год, стороны все активнее переходят к предметному обсуждению условий, без которых невозможно достижение устойчивого и долгосрочного мира.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что переговоры сейчас сосредоточены на принципиальных вопросах, определяющих будущую стабильность. По его словам, речь идет не только о прекращении огня, но и о более широких аспектах безопасности. 

"Мы видим, что диалог сосредоточен именно на тех сферах, без которых невозможно говорить о прочном мире", — подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Особую роль в переговорном процессе продолжает играть Турция, которая активно участвует в международных усилиях по урегулированию конфликта и предлагает свои дипломатические и практические механизмы содействия.

При этом возможное соглашение, как отмечается, не будет ограничиваться исключительно украинским направлением. Оно может определить будущую архитектуру отношений между Россией и Европой, а также задать рамки региональной политики Москвы.

Отдельное внимание на переговорах в Париже уделили механизмам контроля за соблюдением режима прекращения огня, вопросам сдерживания и возможным военным мерам реагирования в случае нарушения договоренностей. 

Фидан выразил надежду на скорейшее подписание соглашения, которое позволит остановить человеческие потери и создаст условия для стабилизации. После этого, по его словам, Украина сможет сосредоточиться на экономическом восстановлении, а Турция готова принять активное участие в этом процессе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Турция будет отвечать за морскую безопасность Украины: Макрон рассказал о намерениях Анкары.




Источник: https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-fidandan-rusya-ukrayna-aciklamasi-barisa-oldukca-yakin-durumdayiz-930767.html
