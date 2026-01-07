Мир в Україні став ще ближче: у Ердогана зробили заяву після переговорів у Парижі

Міжнародні переговори щодо завершення війни Росії проти України вийшли на етап обговорення ключових параметрів майбутнього мирного врегулювання, від яких залежатиме безпека у регіоні та формат відносин у Європі на роки вперед. Про це повідомляє TRT Haber.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: із відкритих джерел

За підсумками зустрічі так званої "коаліції охочих" у Парижі учасники заявили, що дипломатичний процес наблизився до критичної точки. Незважаючи на те, що повномасштабні бойові дії продовжуються вже четвертий рік, сторони дедалі активніше переходять до предметного обговорення умов, без яких неможливе досягнення сталого та довгострокового світу.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зазначив, що переговори зараз зосереджені на принципових питаннях, які визначають майбутню стабільність. За його словами, йдеться не лише про припинення вогню, а й про ширші аспекти безпеки.

"Ми бачимо, що діалог зосереджений саме на тих сферах, без яких неможливо говорити про міцний світ", — підкреслив глава турецької дипломатії.

Особливу роль у переговорному процесі продовжує грати Туреччина, яка бере активну участь у міжнародних зусиллях щодо врегулювання конфлікту та пропонує свої дипломатичні та практичні механізми сприяння.

При цьому можлива угода, як зазначається, не обмежуватиметься виключно українським напрямом. Воно може визначити майбутню архітектуру відносин між Росією та Європою, а також поставити рамки регіональної політики Москви.

Окрему увагу на переговорах у Парижі приділили механізмам контролю за дотриманням режиму припинення вогню, питанням стримування та можливим військовим заходам реагування у разі порушення домовленостей.

Фідан висловив сподівання на якнайшвидше підписання угоди, яка дозволить зупинити людські втрати та створить умови для стабілізації. Після цього, за його словами, Україна зможе зосередитись на економічному відновленні, а Туреччина готова взяти активну участь у цьому процесі.

