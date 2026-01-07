Турция будет отвечать за морскую безопасность Украины: Макрон рассказал о намерениях Анкары

Турция вместе с другими странами готова внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Турция внесет вклад в обеспечение безопасности Украины. Фото: из открытых источников

Речь идет, в частности, о поддержке безопасности в море. Об этом на пресс-конференции после встречи лидеров стран Коалиции желающих в Париже сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, Турция выразила готовность участвовать в операциях по поддержке моря.

"Я также хочу приветствовать предложение о морском измерении, озвученное Турцией. Они готовы взять ответственность", — отметил Макрон.

Кроме того, по словам президента Франции, свою роль в оказании поддержки Украине играют другие страны, в частности, Япония и Канада.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Италии Джорджия Мэлони исключает отправку итальянских войск в Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом она отметила после встречи лидеров стран Коалиции желающих в Париже.

Джорджия Мелони заверила, что Италия неоднократно отмечала принципы добровольности участия в отправке сил и соблюдения конституционных процедур для принятия решений в поддержку Украины в случае предстоящего нападения.

Издание "Комментарии" также писало, что Украина и Соединенные Штаты в ходе прямых контактов на уровне глав государств смогли урегулировать большинство спорных моментов, касающихся будущих гарантий безопасности. Об этом заявил Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, комментируя результаты встречи Коалиции желающих в Париже.

По его словам, ключевые консультации прошли во время личных переговоров между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Именно на этом уровне удалось снять основные разногласия по обязательствам безопасности.