Начнет ли Турция войну против Израиля: новые заявления Эрдогана вызвали серьезный кризис

Последняя антиизраильская речь лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызвала новый дипломатический кризис между двумя государствами. Израиль, отвечая на это, решил отозвать из Турции присутствовавших там дипломатов.

Эрдоган во время выступления на митинге в Стамбуле (фото из открытых источников)

Об этом сообщил глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн, пишет Euronews. Как он утверждает, этот шаг сделали для дальнейшей " переоценки" двусторонних отношений .

Президент Турции, выступая на пропалестинском митинге в Стамбуле, сказал, что не считает ХАМАС террористами, а также назвал Израиль оккупантом. "Израиль уже 22 дня открыто совершает военные преступления, но западные лидеры не могут даже призвать Израиль к прекращению огня", — отметил он.

Представители турецкого агентства Anadolu сообщают, что дипломатов из Израиля в стране нет. Отмечают, что они вылетели из стран на прошлой неделе, а соответствующую ноту турецкий МИД получил 18 октября. "Трудно понять, кому Коэн приказал вернуться", — заявляет информатор издания.

При этом военный обозреватель Александр Коваленко, давая комментарий резким заявлениям Эрдогана, прогнозирует возможное развитие событий на Ближнем Востоке. Он задается вопросом, могут ли власти Турции вмешаться в этот конфликт.

"Эрдоган своим жестким выступлением актуализировал вопрос о совершенно неожиданной стороне конфликта. Неужели Турция действительно может силовым способом вмешаться в контртеррористическую операцию Израиля, превратив ее в полноценную войну?", — говорит он.

Александр Коваленко продолжил, что в заявлениях Эрдогана можно увидеть скорее политический популизм, чем реальную готовность лидера Турции "обнажать ятаганы". "Вот только этот популизм, если и поможет самому Эрдогану удержать позиции еще на один срок, то для самой Турции вряд ли обещает внешнеполитическое благополучие", — подытожил военный эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран направил критические предупреждения для США и Израиля.