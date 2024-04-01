Назван вероятный преемник Эрдогана: его фамилия популярна в Украине

Турецкий предприниматель и совладелец компании Baykar Makina Сельчук Байрактар может стать преемником Реджепа Эрдогана. Бизнесмен считается одним из самых популярных деятелей в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание WSJ.



Сельчук Байрактар. Фото из открытых источников

70-летний Реджеп Эрдоган, вероятно, будет у власти до следующих президентских выборов 2028 года. На смену ему может прийти Сельчук Байрактар, который станет идеальным кандидатом от действующей власти, ведь имеет родственные связи с президентом – женат на одной из его дочерей.

Кроме того, 42-летний Сельчук Байрактар сам рассказал, что может в будущем претендовать на пост президента Турции.

"Я бы наверняка сказал "да", но это будет зависеть от обстоятельств", — сообщил Байрактар в интервью The Wall Street Journal.

Опросы показывают, что Сельчук Байрактар очень популярен в турецком обществе, где его считают народным героем. Это связано с тем, что Байрактар вывел страну на мировую арену благодаря военной компании Baykar Makina.

После полномасштабного вторжения России продажи оружия Baykar Makina выросли на 94%, а сама компания впервые попала в список 100 крупнейших мировых производителей оружия. После популярности беспилотников Bayraktar в Украине, их также начали закупать и другие страны, включая Румынию и Польшу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эпоха Эрдогана подходит к концу в Турции, а его партия потерпела фиаско.

Также "Комментарии" писали, что Реджеп Эрдоган объяснил, как Турция может помочь закончить войну в Украине.







