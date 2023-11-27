«Нейтральная» страна резко увеличила экспорт товаров военного назначения в РФ

Турция, которая называет себя страной, что придерживается нейтралитета в войне РФ против Украины, стремительно увеличила поставки в Россию товаров, которые важных для военной машины страны-агрессора. Это усилило опасения США и их союзников по поводу того, что страна действует как канал для чувствительных товаров от их собственных производителей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Financial Times.

Флаги Турции и РФ. Фото из открытых источников

Отмечается, что рост объемов торговли свел на нет попытки США и Европы сдержать способность Москвы вооружать свои ВС, усиливая напряженность между Анкарой и ее партнерами по НАТО.

По информации СМИ, в знак того, что сдерживание этой торговли в Вашингтоне стало приоритетом, Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, на этой неделе посетит Стамбул и Анкару, где собирается обсудить торговую и финансовую деятельность, которая приносит пользу усилиям России в войне против Украины.

Журналисты уточняют, что за первые девять месяцев 2023 года Турция сообщила об экспорте 45 категорий товаров, которые США считают "высокоприоритетными", на 158 миллионов долларов в Россию и пять бывших советских стран, подозреваемых в том, что они выступают посредниками для Москвы. Это втрое больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда началась полномасштабная война в Украине.

В частности, речь идет о микрочипах, коммуникационном оборудовании и деталях, таких как телескопические прицелы. Они подпадают под экспортный контроль США, ЕС, Японии и Великобритании, направленный на предотвращение их попадания в Россию.

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