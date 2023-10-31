Вмешается ли Турция в ситуацию на Ближнем Востоке: как понимать заявления Эрдогана

Несмотря на то, что Израиль пока что не решается на масштабную наземную операцию в Секторе Газа конфликт все-таки может прибрести глобальные черты и стать региональным, опасаются на Западе. Чего только стоят недавние заявления президента Турции Реджепа Эрдогана, который прямо намекает о том, что Анкара может вступить в войну на стороне Палестины. В частности, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также считает, что Турция может вступить в палестино-израильскую войну на стороне боевиков ХАМАС. О чем говорят заявления Эрдогана? Турецкий президент блефует или действительно угрожает серьезными последствиями? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, изучив мнения экспертов.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

В речи Эрдогана просматривается скорее политический популизм

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что, когда обсуждается вопрос о конфликте на Ближнем Востоке, то, в первую очередь, говорится о том, что к противостоянию могут присоединиться Ирана, Хезбола. Эрдоган же своим заявлением повысил ставки, намекнув, что Турция также может вступить в игру.

"Реджем Эрдоган и возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) являются сторонниками исламского консерватизма и даже больше, во многом попирают идеи Кемализма, в частности секуляризм. То есть, ставка ПСР и самого Эрдогана делается на консервативный, религиозный", – отмечает эксперт.

По его словам, Эрдогану представилась возможность объединить консервативное общество Турции, повысив свою электоральную стабильность, воспользовавшись как бы это цинично не прозвучало, но трендовой информационной волной на Секторе Газа.

Нет гарантий, что Турция готова физически или военно помочь ХАМАСу

Эксперт Центра гражданских свобод, востоковед Вячеслав Лихачев в комментарии для общенационального телемарафона заявил, что Эрдоган будто зачищает поле от всех конкурентов на использование пропалестинского популизма в турецком обществе. Это означает, что он как всегда пытается играть в выразителя чаяний народа, защитника мусульман, справедливости как ее понимают в мусульманском мире.

По его словам, турецкого лидера сдерживают факторы, которые могут привезти к значительной эскалации. Однако нет уверенности в том, что Турция готова физически направить своих военных в поддержку ХАМАСу.

"И Саудовская Аравия, Египет, Турция соревнуются за то, кто эффективнее будет защищать палестинцев. Но в том смысле, что на дипломатическом уровне они работают на предотвращение именно расширения конфликта", – отметил эксперт.

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