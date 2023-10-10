logo

BTC/USD

27660.83

ETH/USD

1590.27

LTC/USD

63.35

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Один из мировых лидеров заявил, что хочет стать посредником в войне Израиля и ХАМАС
commentss НОВОСТИ Все новости

Один из мировых лидеров заявил, что хочет стать посредником в войне Израиля и ХАМАС

Реджеп Эрдоган хочет стать посредником в войне Израиля и ХАМАС

сегодня, 07:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган долгое время пытался добиться, чтобы Турция стала посредником в мирных переговорах Украины и РФ, но его попытки добиться этого так и не увенчались успехом. Теперь турецкий лидер заявил, что готов к "любой форме посредничества" для прекращения палестино-израильской войны, в том числе и в вопросе обмена пленными. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Эрдоган сделал после заседания правительства в Анкаре, пишет "Укринформ".

Один из мировых лидеров заявил, что хочет стать посредником в войне Израиля и ХАМАС

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Мы, как Турция, готовы к любому виду посредничества, включая обмен пленными, если этого потребуют стороны… Мы продолжаем наши интенсивные дипломатические контакты ради мира между Израилем и Палестиной", — заявил турецкий лидер.


Эрдоган призвал Израиль прекратить наносить массированные удары по территории Сектор Газы, а ХАМАС прекратить атаки на гражданских.

"Даже в войне присутствуют этикет и мораль. Стороны обязаны их соблюдать. Как мы всегда подчеркиваем, в справедливом мире нет проигравших", — сказал президент Турции.

Читайте также на портале "Комментарии" — атаки боевиков ХАМАС на Израиль, начавшиеся в субботу, 7 октября, были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы. При этом в Госдепе США заявили, что доказательств причастности Ирана к этим событиям пока нет. Сам официальный Тегеран, как и в случае с поставками россиянам дронов Shahed, отрицает и свою причастность к атаке ХАМАС на Израиль, при этом в заявлениях поддерживает действия палестинских боевиков. Ну, а Совбез ООН, собравшийся по ситуации в Израиле, никаких действий и заявлений в итоге не принял. Эксперты проанализировали данные заявления специально для издания "Комментарии".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3771949-erdogan-proponue-poserednictvo-v-palestinoizrailskomu-konflikti.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!