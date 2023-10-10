Один из мировых лидеров заявил, что хочет стать посредником в войне Израиля и ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган долгое время пытался добиться, чтобы Турция стала посредником в мирных переговорах Украины и РФ, но его попытки добиться этого так и не увенчались успехом. Теперь турецкий лидер заявил, что готов к "любой форме посредничества" для прекращения палестино-израильской войны, в том числе и в вопросе обмена пленными. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Эрдоган сделал после заседания правительства в Анкаре, пишет "Укринформ".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Мы, как Турция, готовы к любому виду посредничества, включая обмен пленными, если этого потребуют стороны… Мы продолжаем наши интенсивные дипломатические контакты ради мира между Израилем и Палестиной", — заявил турецкий лидер.

Эрдоган призвал Израиль прекратить наносить массированные удары по территории Сектор Газы, а ХАМАС прекратить атаки на гражданских.

"Даже в войне присутствуют этикет и мораль. Стороны обязаны их соблюдать. Как мы всегда подчеркиваем, в справедливом мире нет проигравших", — сказал президент Турции.

Читайте также на портале "Комментарии" — атаки боевиков ХАМАС на Израиль, начавшиеся в субботу, 7 октября, были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы. При этом в Госдепе США заявили, что доказательств причастности Ирана к этим событиям пока нет. Сам официальный Тегеран, как и в случае с поставками россиянам дронов Shahed, отрицает и свою причастность к атаке ХАМАС на Израиль, при этом в заявлениях поддерживает действия палестинских боевиков. Ну, а Совбез ООН, собравшийся по ситуации в Израиле, никаких действий и заявлений в итоге не принял. Эксперты проанализировали данные заявления специально для издания "Комментарии".



