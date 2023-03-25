Оппонент Эрдогана на выборах публично признал Крым и Донбасс в составе РФ

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Кравцев Сергей
Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что в случае его прихода к власти Турция выйдет из НАТО, а также признает оккупированные украинские Крым и Донбасс территориями РФ.
Лидер партии «Родина» Догу Перинчек. Фото: из открытых источников
Перинчек ранее подал заявление в Высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей.
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Стоит отметить, "Родина" является движением левого толка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. При этом политическая сила Перинчека не представлена в турецком парламенте.
Читайте также на портале "Комментарии" — действующий президент Турции Реджеп Эрдоган пытается решать экономические проблемы в стране перед намеченными на 14 мая выборами (президента и парламента). Однако доверие к президенту падает, о чём свидетельствует отказ вернуться к правительству многолетнего министра финансов и вице-премьера Мехмета Шимшека. Тем временем сенатор США и глава Комитета по иностранным делам Сената Боб Менедес раскритиковал нынешние турецкие власти за то, что они покупают оружие у России, нарушают территориальные воды и пространство других стран, блокируют расширение НАТО (касательно Швеции). Удастся ли Эрдогану и дальше балансировать между Западом и РФ? Могут ли выборы повлиять на специфическую позицию Турции в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Турция прекратила транзит санкционных товаров в РФ, но есть нюанс.
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Ігор
сегодня, 15:55
Одна справа, коли повернеться до розумово-розвинутої країни, інша - повернення до іншого пекла. Знов, всі прибережні зони будуть окуповані корумпованими багатіями, а вхід будуть охороняти кримінальні тітушки з Азову і Нацкорпусу. Таку країну захищаємо? Для кого? Чубарова товстого? Боремося за повернення до старого життя, за країну яка не хоче змінюватися.