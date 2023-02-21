Послание Путина к Федеральному собранию: кому и что попытался доказать диктатор

Во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем, среди прочего, обвинил Запад в войне в Украине, заявлял о желании ее прекратить, вновь бряцал ядерным оружием. Эксперты проанализировали путинские меседжи специально для издания "Комментарии".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Из выступления Путина можно выделить два ключевых меседжа

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук поделился таким мнением:

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"Как и ожидалось в прогнозах, в том числе, российских аналитиков, в путинском обращении ничего особенного не было. Российский имперец Несмиян, который, кстати, родом с Украины, еще вчера прогнозировал, что главная цель выступления Путина – показать, что рука, хоть и холодеет, но еще крепкая и работает с документами. По сути, к этому всё и свелось".

По словам эксперта, из выступления, длившегося 1 час 45 минут, если отмести заезженные штампы в стиле "мы напали, чтобы на нас не напали", "Россия воюет не с украинским народом, а с нацистской властью и НАТО", "всё идет по плану", "наша экономика крепка, правда за нами", можно выделить два ключевых меседжа.

Первый – то, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3).

Не потому что угрозы нет, а потому что это лишь ускорит развал империи, как было в свое время с СССР. Только в случае с путинской Россией всё произойдет куда быстрее", – уверен Борис Кушнирук. "Это, думаю, никого особо не пугает. В свое время Советский Союз не потянул "бодаться" с США в рамках гонки вооружений. Не вытянул ни экономически, ни технологически. Куда уж о нынешней РФ, тем более, что "бодаться" придется уже не просто с США, но в целом с Западным миром. Так что "ядерные пугалки" я бы серьезно не воспринимал. Как, похоже, не воспринимает и Запад

Второй меседж – то, что в 2024 году выборы в России пройдут, "согласно демократическим традициям". То есть, поясняет эксперт, подтверждается, что Путин намерен держаться за власть до конца. Пока не сдохнет.

"По большому счету, все знаковые меседжи на этом исчерпались. Остальное – настолько "вода", настолько без ответа на вопрос "а что российская власть собирается делать дальше?", что обсуждать особого нечего. Сами за себя говорят фото и видео зрительного зала, который откровенно засыпал либо закатывал глаза и делал кислые мины под путинские бредни Главная цель выступления, – констатирует Борис Кушнирук, – показать, что Путин не потерял контроль, что он еще способен править и "рулить" страной. Но при этом явно просматривалось отсутствие понимания – как выходить из ситуации, какое будущее ждет Россию в мире, который она пытается разрушить".

Мы не услышали никаких новых нарративов, которые РФ могла бы раскручивать, "продавать" как внутри, так и во вне

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун признался, что более скучного выступления, чем это, у Путина давно не было.

"Особенно, учитывая его протяженность, – акцентирует эксперт. – Более полутора часов откровенного вранья, издевательства над всеми, кто это смотрел и слушал (как в РФ, так и за ее пределами). Отсутствие каких-то новых идей, предложений по ведению войны в успешном для страны-агрессора ракурсе – это, конечно, позитивный для нас момент. Доказывающий, что Россия исчерпалась как на идейном (стратегическом) уровне, так и на тактическом, операционном – в войне против Украины".

Мы не услышали, отмечает Максим Джигун, никаких новых нарративов, которые РФ могла бы раскручивать, "продавать" как внутри, так и во вне – в контексте своей агрессии против Украины и всего демократического мира.

"Затертые до дыр пропагандистские тезисы о неонацистах, ЛГБТ, злобном Западе, мечтающем завоевать Россию и так далее. Тезисы о помощи семьям погибших в войне против Украины, о выплатах воякам-оккупантам направлены на те слои общества, которые еще готовы променять жизни своих родных на шубу, барана или пять кг рыбы. Но таких, похоже, становятся всё меньше, как и зэков, готовы отправиться на убой. Из новинок всплыл разве что "гендерно-нейтральный бог". Но это ложится в общей кремлевский нарратив о якобы безбожности Запада и его тлетворном влиянии на "морально устойчивое российское общество". Всё по канонам российской пропаганды и больных фантазий Путина", – подчеркивает политолог.

По его мнению, единственное, что, действительно стало резонансным – это заявление о приостановке участия РФ в соглашении о ДСНВ-3. Впрочем, учитывая, что Россия и так нарушила все договора, в которых принимала участие, вряд ли стоит тут особо удивляться. Да и на ход войны это вряд ли окажет какое-то влияние.

Государство, изжившее себя, нуждающееся в перерождении. Мы увидели упадок самого Путина как публичной фигуры, которая могла что-то навязывать другим державам, генерировать новые идеи, угрозы, – считает Максим Джигун. – Был тезис о вероятном возобновлении ядерных испытаниях. Но очень осторожный, в стиле — мы не станем тут первыми, а вот если американцы начнут, то... На это, как мне кажется, никто не обратит на это особого внимания. Уверен, что США не видят в этих путинскких выпадах какую-то реальную угрозу. Скорее эта его истерика — вынужденная мера на фоне отсутствия вменяемых концепций. Резюмируя: всё было очень вяло, скучно, не интересно, предсказуемо. Это говорит как об старческости как самого Путина, так и его окружения, их идей, концепций". "Выступление продемонстрировало, что Россия окончательно превращается в государство, живущее прошлым

Похоже, всё меньше людей, даже в самой РФ, будут ориентироваться на такого "лидера", резюмирует эксперт.

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