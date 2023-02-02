Почему Турция против поставки танков Украине – от чего завсит позиция Анкары по войне

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка танков в Украину – рискованна и, по сути, полезна разве что для торговцев оружием. Он также уверяет, что Анкара делала и продолжит интенсивные усилия, чтобы подтолкнуть Украину и Россию к переговорам. О чем говорят такие заявления? Может ли что-то подтолкнуть Анкару к более жесткой позиции касательно Москвы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турция точно не собирается давить на Украину и заставлять нас отказаться от части своих территорий

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, эксперт-международник Евгения Габер подчеркивает важность обращать внимание на столько на риторику Турции, сколько на конкретные действия.

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"Все заявления Эрдогана, его советника, пресс-секретаря, о том, что поставки танков в Украину проблему не решат, что поставки любых видов вооружения Украине лишь затягивают конфликт, что это играет на руку торговцам оружием и так далее – надо воспринимать сквозь призму того, что делает сама Турция. А она поставляет нам беспилотники "Байрактар", причем делает это компания, имеющая прямые (в том числе – родственные) связи с семьей турецкого президента. Она поставляет нам бронеавтомобили Kirpi. Она, официально не подтверждая, очевидно, поставляет нам другие виды вооружения. Вероятно, даже системы залпового огня, судя по информации в прессе. И при этом рассказывает, что поставки оружия только затягивают конфликт", – отмечает Евгения Габер.

По ее мнению, всё это говорит о следующем.

1. Турции важно держать Россию на коротком поводке. И делать вид, что всячески поддерживает РФ. Используя ту в собственных интересах. В том числе получая дешевые энергоносители, деньги, имея прочие экономические профиты.

2. В этом году в Турции выборы. И властям важно поддерживать националистические настроения в обществе, постоянно критикуя США, ЕС.

"Турция точно не собирается давить на Украину и заставлять нас отказаться от части своих территорий. Официальная Анкара постоянно подчеркивает, что конфликт в Украине должен быть разрешен справедливым путем. А это подразумевает сохранение территориальной целостности в международно признанных границах. Так что, несмотря на неуместную для нас порой риторику, Турция не намерена заставлять Украину отказаться от того же Крыма в пользу России, – уверяет Евгения Габер. – С турецкими партнерами нам надо продолжать работать, обращая внимание, что некоторые их заявления явно не помогают нам бороться за суверенитет. Но при этом и не преувеличивать роль некоторых неприятных для нас заявлений из уст турецкого руководства".

Официальная Анкара будет делать то, что выгодно ей

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

"На мой взгляд, когда человек говорит о возможности переговоров с Москвой в нынешних условиях, он либо лукавит, либо не является другом Украины. Учитывая, что РФ озвучивает предусловием переговоров принятие ситуации, как они говорят, "де-факто" (то есть, признание нами оккупации своих территорий, аннексии их Россией), такие переговоры не могут быть продуктивными для Украины. Это фактически признание российской оккупации, аннексии наших территорий. Нам такие переговоры не нужны", – уверен эксперт.

Потому, продолжает он, Эрдоган либо лукавит, пытаясь быть хорошим для Путина и России, потому что ему это экономически выгодно. Либо он действительно не понимает сути происходящего в Украине – и не может считаться другом нашей страны.

"На мой взгляд, позиция Турции – это позиция ситуативного союзника, причем, в тех вопросах, где ей самой это выгодно. Все действия Эрдогана отвечают именно такой позиции, – считает Сергей Гармаш. – Давайте учитывать еще и то, что Эрдоган – авторитарный лидер, давно правящий в Турции. И поддержка авторитаризма в РФ для него – естественна, природна. Потому не думаю, что Турции займет какую-то решительную позицию в отношении РФ. Скорее официальная Анкара будет делать то, что выгодно ей. И занимать ту позицию, которая принесет Турции наибольшие экономические и политические дивиденды. Даже если это будет вредить Украине".

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