Погиб начальник Генштаба Ливии: детали авиакатастрофы в Турции

Частный бизнес-джет, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии Мохаммед Али Ахмед Эль-Хаддад, исчез с радаров после потери связи с турецкими авиадиспетчерами.

Начальник Генерального штаба Ливии Мохаммед Али Ахмед Эль-Хаддад. Фото: из открытых источников

Ливийский генерал погиб в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает телеканал NTV.

По словам министра внутренних дел Турции Али Эрликая, самолет Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ вылетел из аэропорта Анкары Эсенбога в 20:10 по местному времени и следовал в столицу Ливии — Триполи. Уже в 20:52 связь с воздушным судном была потеряна. Турецкая сторона подтвердила, что среди пассажиров находился глава Генштаба Ливии.

Перед исчезновением экипаж успел передать сигнал о вынужденной посадке в районе Хаймана, однако после этого выйти на повторный контакт с самолетом не удалось. Всего на борту находились пять человек.

Впоследствии турецкие службы сообщили, что обломки самолета были обнаружены примерно в двух километрах южнее населенного пункта Кесиккавак.

Информацию о гибели начальника Генерального штаба официально подтвердил премьер-министр Ливии Абдель Хамид ад-Дбейба. Обстоятельства катастрофы выясняются.

