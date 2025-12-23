logo

Главная Новости Мир Турция Погиб начальник Генштаба Ливии: детали авиакатастрофы в Турции
commentss НОВОСТИ Все новости

Погиб начальник Генштаба Ливии: детали авиакатастрофы в Турции

Информацию о гибели начальника Генерального штаба официально подтвердил премьер-министр Ливии

23 декабря 2025, 23:23
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Частный бизнес-джет, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии Мохаммед Али Ахмед Эль-Хаддад, исчез с радаров после потери связи с турецкими авиадиспетчерами.

Погиб начальник Генштаба Ливии: детали авиакатастрофы в Турции

Начальник Генерального штаба Ливии Мохаммед Али Ахмед Эль-Хаддад. Фото: из открытых источников

Ливийский генерал погиб в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает телеканал NTV.

По словам министра внутренних дел Турции Али Эрликая, самолет Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ вылетел из аэропорта Анкары Эсенбога в 20:10 по местному времени и следовал в столицу Ливии — Триполи. Уже в 20:52 связь с воздушным судном была потеряна. Турецкая сторона подтвердила, что среди пассажиров находился глава Генштаба Ливии.

Перед исчезновением экипаж успел передать сигнал о вынужденной посадке в районе Хаймана, однако после этого выйти на повторный контакт с самолетом не удалось. Всего на борту находились пять человек.

Впоследствии турецкие службы сообщили, что обломки самолета были обнаружены примерно в двух километрах южнее населенного пункта Кесиккавак.

Информацию о гибели начальника Генерального штаба официально подтвердил премьер-министр Ливии Абдель Хамид ад-Дбейба. Обстоятельства катастрофы выясняются.

Как сообщал портал "Комментарии", инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили, что из одного из хранилищ радиоактивных материалов в Ливии исчезли 2,5 тонны урана. После продолжительных поисков Ливийская национальная армия заявила, что нашла 10 бочек.

В ходе инспекции 14 марта МАГАТЭ обнаружила, что исчезло 10 бочек общей массой 2,5 тонны урана. Радиоактивный уран должен был храниться в месте, которое находилось в отчетах ливийского правительства, однако эта территория не контролируется официальными властями Ливии. А на указанном месте МАГАТЭ не обнаружила урана.



