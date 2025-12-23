Загинув начальник Генштабу Лівії: деталі авіакатастрофи в Туреччині

Приватний бізнес-джет, на борту якого перебував начальник Генерального штабу Лівії Мохамед Алі Ахмед Ель-Хаддад, зник з радарів після втрати зв’язку з турецькими авіадиспетчерами.

Начальник Генерального штабу Лівії Мохамед Алі Ахмед Ель-Хаддад. Фото: з відкритих джерел

Лівійський генерал загинув внаслідок авіакатастрофи. Про це повідомляє телеканал NTV.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, літак Falcon 50 з реєстраційним номером 9H-DFJ вилетів з аеропорту Анкари Есенбога о 20:10 за місцевим часом та прямував до столиці Лівії — Тріполі. Уже о 20:52 зв’язок із повітряним судном був втрачений. Турецька сторона підтвердила, що серед пасажирів перебував очільник Генштабу Лівії.

Перед зникненням екіпаж встиг передати сигнал про вимушену посадку в районі Хаймана, однак після цього вийти на повторний контакт з літаком не вдалося. Усього на борту перебували п’ятеро осіб.

Згодом турецькі служби повідомили, що уламки літака були виявлені приблизно за два кілометри на південь від населеного пункту Кесіккавак.

Інформацію про загибель начальника Генерального штабу офіційно підтвердив прем’єр-міністр Лівії Абдель Хамід ад-Дбейба. Обставини катастрофи наразі з’ясовуються.

