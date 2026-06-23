Появилась первая реакция Турции на удар РФ по ее судну в Черном море

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Slava Kot
Турция выразила обеспокоенность после атаки российского беспилотника на торговое судно в Черном море вблизи украинского порта Черноморск. Инцидент произошел 22 июня, привел к гибели одного члена экипажа и ранению еще двух граждан Турции.
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников
На инцидент с атакой РФ по турецкому судну отреагировали в Министерстве иностранных дел страны. По данным Анкары, судно принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Панамы. В результате удара на борту возник масштабный пожар, повлекший ранения и смерть члена экипажа.
В турецком МИД подчеркнули, что подобные атаки представляют прямую угрозу безопасности гражданского судоходства и усугубляют риски для всего региона Черного моря. В результате Анкара призвала Украину и Россию к деэскалации.
Напомним, что 22 июня в результате атаки беспилотника РФ было поражено сухогруз VICTRESS. Той же ночью русские дроны поразили еще судно под флагами Палау и Белиза.
Россия не комментировала заявления Турции об инциденте.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия атаковала суда в Черном море.
Также "Комментарии" писали, что Турция готовит новое соглашение с Россией.