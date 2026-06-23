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Появилась первая реакция Турции на удар РФ по ее судну в Черном море

МИД Турции осудил атаку на торговое судно возле Черноморска, в результате которого погиб человек

23 июня 2026, 11:00
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Slava Kot

Турция выразила обеспокоенность после атаки российского беспилотника на торговое судно в Черном море вблизи украинского порта Черноморск. Инцидент произошел 22 июня, привел к гибели одного члена экипажа и ранению еще двух граждан Турции.

Появилась первая реакция Турции на удар РФ по ее судну в Черном море

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

На инцидент с атакой РФ по турецкому судну отреагировали в Министерстве иностранных дел страны. По данным Анкары, судно принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Панамы. В результате удара на борту возник масштабный пожар, повлекший ранения и смерть члена экипажа.

В турецком МИД подчеркнули, что подобные атаки представляют прямую угрозу безопасности гражданского судоходства и усугубляют риски для всего региона Черного моря. В результате Анкара призвала Украину и Россию к деэскалации.

"Наша обеспокоенность по поводу этих нападений, которые угрожают нашим интересам в Черном море и региональной безопасности в результате эскалации российско-украинской войны, доводится до сведения власти обеих стран. Обеспечение безопасности судоходства гражданских судов в Черном море остается одним из ключевых приоритетов нашей страны, и мы призываем все соответствующие стороны принять меры по деэскалации напряженности в регионе", — говорится в заявлении МИД Турции.

Напомним, что 22 июня в результате атаки беспилотника РФ было поражено сухогруз VICTRESS. Той же ночью русские дроны поразили еще судно под флагами Палау и Белиза.

Россия не комментировала заявления Турции об инциденте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия атаковала суда в Черном море.

Также "Комментарии" писали, что Турция готовит новое соглашение с Россией.



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Источник: https://www.mfa.gov.tr/no_-117_-karadeniz-de-turk-sahipli-kuru-yuk-gemisine-yonelik-yapilan-saldiri-hk.en.mfa
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