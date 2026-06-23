logo_ukra

BTC/USD

62247

ETH/USD

1650.61

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Туреччина З’явилася перша реакція Туреччини на удар РФ по її судну в Чорному морі
commentss НОВИНИ Всі новини

З’явилася перша реакція Туреччини на удар РФ по її судну в Чорному морі

МЗС Туреччини засудило атаку на торговельне судно біля Чорноморська, унаслідок якої загинула людина

23 червня 2026, 11:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Туреччина висловила стурбованість після атаки російського безпілотника на торговельне судно в Чорному морі поблизу українського порту Чорноморськ. Інцидент стався 22 червня, призвів до загибелі одного члена екіпажу та поранення ще двох громадян Туреччини.

З’явилася перша реакція Туреччини на удар РФ по її судну в Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото з відкритих джерел

На інцидент з атакою РФ по турецькому судну відреагували в Міністерстві закордонних справ країни. За даними Анкари, судно належить турецькій компанії та ходить під прапором Панами. Унаслідок удару на борту виникла масштабна пожежа, яка спричинила поранення та смерть члена екіпажу. 

У турецькому МЗС наголосили, що подібні атаки становлять пряму загрозу безпеці цивільного судноплавства та посилюють ризики для всього регіону Чорного моря. Як наслідок Анкара закликала Україну та Росію до деескалації.

"Наше занепокоєння щодо цих нападів, які загрожують нашим інтересам у Чорному морі та регіональній безпеці внаслідок ескалації російсько-української війни, доводиться до відома влади обох країн. Забезпечення безпеки судноплавства цивільних суден у Чорному морі залишається одним із ключових пріоритетів нашої країни, і ми закликаємо всі відповідні сторони вжити заходів для деескалації напруженості в регіоні", — йдеться в заяві МЗС Туреччини.

Нагадаємо, що 22 червня внаслідок атаки безпілотника РФ було уражено суховантажне судно VICTRESS. Тієї ж ночі російські дрони вразили ще судно під прапорами Палау та Белізу. 

Наразі Росія не коментувала заяви Туреччини щодо інциденту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія атакувала судна в Чорному морі.

Також "Коментарі" писали, що Туреччина готує нову угоду з Росією.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mfa.gov.tr/no_-117_-karadeniz-de-turk-sahipli-kuru-yuk-gemisine-yonelik-yapilan-saldiri-hk.en.mfa
Теги:

Новини

Всі новини