З’явилася перша реакція Туреччини на удар РФ по її судну в Чорному морі

Туреччина висловила стурбованість після атаки російського безпілотника на торговельне судно в Чорному морі поблизу українського порту Чорноморськ. Інцидент стався 22 червня, призвів до загибелі одного члена екіпажу та поранення ще двох громадян Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото з відкритих джерел

На інцидент з атакою РФ по турецькому судну відреагували в Міністерстві закордонних справ країни. За даними Анкари, судно належить турецькій компанії та ходить під прапором Панами. Унаслідок удару на борту виникла масштабна пожежа, яка спричинила поранення та смерть члена екіпажу.

У турецькому МЗС наголосили, що подібні атаки становлять пряму загрозу безпеці цивільного судноплавства та посилюють ризики для всього регіону Чорного моря. Як наслідок Анкара закликала Україну та Росію до деескалації.

"Наше занепокоєння щодо цих нападів, які загрожують нашим інтересам у Чорному морі та регіональній безпеці внаслідок ескалації російсько-української війни, доводиться до відома влади обох країн. Забезпечення безпеки судноплавства цивільних суден у Чорному морі залишається одним із ключових пріоритетів нашої країни, і ми закликаємо всі відповідні сторони вжити заходів для деескалації напруженості в регіоні", — йдеться в заяві МЗС Туреччини.

Нагадаємо, що 22 червня внаслідок атаки безпілотника РФ було уражено суховантажне судно VICTRESS. Тієї ж ночі російські дрони вразили ще судно під прапорами Палау та Белізу.

Наразі Росія не коментувала заяви Туреччини щодо інциденту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія атакувала судна в Чорному морі.

Також "Коментарі" писали, що Туреччина готує нову угоду з Росією.