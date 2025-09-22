Президент Турции критикует ООН: Эрдоган напал на эти 5 стран

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Организация Объединенных Наций в нынешнем виде не способна эффективно отвечать на современные вызовы. В частности, турецкий лидер подверг критике работу Совета Безопасности, где пять постоянных членов имеют право вето, что фактически блокирует разрешение глобальных кризисов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Перед отъездом в США для участия в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Эрдоган напомнил, что уже более десяти лет Турция призывает к реформированию международной организации.

"Мы видим, что нынешняя структура ООН, отражающая условия 80-летней давности, недостаточна для выполнения современных задач. Нет никаких оснований оставлять решение гуманитарных кризисов странам, имеющим право вето в Совете Безопасности. Мы впервые заявили об этом 12 лет назад с трибуны ООН, заявив, что мир больше пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН", — сказал Эрдоган.

По его словам, право вето зачастую становится инструментом политического давления, а не гарантией мира.

Согласно своим принципам, Совет Безопасности "является охранником мира и несет наибольшую ответственность за поддержание мира и безопасности в мире. Он остается полностью готов немедленно реагировать на любые угрозы миру и готов созвать заседание в любое время".

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов. Среди членов пять постоянных – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, а также десять непостоянных, которых выбирают на два года. Постоянные члены имеют право вето, позволяющее блокировать любые решения. Этот механизм неоднократно останавливал принятие важных резолюций. Так, США регулярно использовали вето по поводу решений по конфликту в Газе, а Россия блокирует инициативы, направленные на прекращение войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предупредил об очень напряженной неделе из-за участия в Генассамблее ООН и встречи с Трампом.

Также "Комментарии" писали, что Эстония впервые в истории собирает экстренное заседание в Совбезе ООН из-за инцидента с Россией.