Президент Туреччини критикує ООН: Ердоган напав на ці 5 країн

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Організація Об’єднаних Націй у нинішньому вигляді не здатна ефективно відповідати на сучасні виклики. Зокрема, турецький лідер розкритикував роботу Ради Безпеки, де п’ять постійних членів мають право вето, що фактично блокує вирішення глобальних криз.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото з відкритих джерел

Перед від’їздом до США для участі в дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Ердоган нагадав, що вже понад 10 років Туреччина закликає до реформування міжнародної організації.

"Ми бачимо, що нинішня структура ООН, яка відображає умови 80-річної давнини, недостатня для виконання сучасних завдань. Немає жодних підстав залишати вирішення гуманітарних криз країнам, які мають право вето в Раді Безпеки. Ми вперше заявили про це 12 років тому з трибуни ООН, заявивши, що світ більший, ніж п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН", — сказав Ердоган.

За його словами, право вето часто стає інструментом політичного тиску, а не гарантією миру.

Згідно зі своїми принципами, Рада Безпеки "є охоронцем миру та несе найбільшу відповідальність за підтримання миру та безпеки у світі. Вона залишається повністю готовою негайно реагувати на будь-які загрози миру та готова скликати засідання у будь-який час".

Рада Безпеки ООН складається з 15 членів. Серед членів є п’ять постійних – США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія, а також десять непостійних, яких обирають на два роки. Постійні члени мають право вето, яке дозволяє блокувати будь-які рішення. Цей механізм неодноразово зупиняв ухвалення важливих резолюцій. Так, США регулярно використовували вето щодо рішень стосовно конфлікту в Газі, а Росія блокує ініціативи, спрямовані на припинення війни в Україні.

