Главная Новости Мир Турция Применили F-16: Турция сбила неизвестный беспилотник
commentss НОВОСТИ Все новости

Применили F-16: Турция сбила неизвестный беспилотник

Турция подняла в воздух истребители F-16, действовавшие в координации с НАТО

15 декабря 2025, 21:13
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Турецкие военные сбили над Черным морем неизвестный беспилотник, приближавшийся к воздушному пространству страны. Воздушную цель идентифицировали как вышедший из-под контроля БпЛА.

Применили F-16: Турция сбила неизвестный беспилотник

Турецкий F-16. Фото: из открытых источников

Решение о его уничтожении приняли, чтобы предотвратить "возможные негативные последствия". Об этом Министерство обороны Турции заявило в сети X.

По данным ведомства, в воздух были подняты истребители F-16, действовавшие в координации с НАТО и национальными органами.

"Было установлено, что данная воздушная цель является беспилотным летательным аппаратом, который вышел из-под контроля. Во избежание возможных негативных последствий он был поражен и сбит в безопасной зоне", — говорится в заявлении.

В турецком Минобороны подчеркнули, что дрон уничтожили за пределами населенных пунктов.

Как сообщал портал "Комментарии", во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию четыре неизвестные дроны пытались преследовать его самолет. Они летели в направлении траектории полета самолета с Зеленским, нарушив запрет на полеты. Дроны были "военного типа". Они достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским. Однако самолет приземлился несколько раньше, поэтому разминулся с беспилотниками.

Ранее издание "Комментарии" писало, что случаи появления неизвестных беспилотников в странах Европы участились. В частности, как писал портал "Комментарии", министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что появляющиеся над аэропортами страны дроны пока "не представляют никакой прямой угрозы". Он добавил, что вооруженные силы не намерены сбивать дроны во всех местах их появления.



Источник: https://x.com/tcsavunma
