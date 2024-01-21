Путин прилетит в Турцию на встречу с Эрдоганом: турецкие СМИ назвали дату

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ближайшие недели ожидает принять в Анкаре российского диктатора Владимира Путина, а также его союзника лидера Ирана Ибрагима Раиси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на турецкое издание Türkiye.



Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото с открытых источников

Турецкое издание пишет, что Эрдоган готовится принять "важных гостей". В конце января в Турцию прилетит президент Ирана Ибрагим Раисе, тогда как Путина следует ожидать в феврале.

"Ожидается, что 24 января в Турцию прибудет президент Ирана Ибрагим Раиси, отложивший свой визит из-за теракта в городе Керман, а 12 февраля — президент России Владимир Путин", — отметили в издании Türkiye со ссылкой на дипломатические источники.

О целях визита Владимира Путина в Турцию и возможных тем для переговоров турецкая газета не указывает. Однако подробно сообщила о встрече с Ибрагимом Раисе.

Между лидерами Ирана и Турции будут подписаны 10 соглашений, а основная тема встречи станет договоренность о продолжении совместной борьбы против "террористических организаций" на общей 530-километровой границе между странами. Особое внимание выделено двум организациям — "Рабочая партия Курдистана", признанная террористической в Турции, а также ее продолжением в Иране, "Партией свободной жизни в Курдистане".

Остальные соглашения будут сосредоточены в сфере культуры, науки, транспорта, торговли и экономики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что входящая в НАТО Турция блокирует подаренные Великобританией военные корабли для Украины.

Также "Комментарии" писали о России, которая тратит миллиарды рублей каждый день.