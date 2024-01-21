Путин прилетит в Турцию на встречу с Эрдоганом: турецкие СМИ назвали дату

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Slava Kot
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ближайшие недели ожидает принять в Анкаре российского диктатора Владимира Путина, а также его союзника лидера Ирана Ибрагима Раиси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на турецкое издание Türkiye.
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото с открытых источников
Турецкое издание пишет, что Эрдоган готовится принять "важных гостей". В конце января в Турцию прилетит президент Ирана Ибрагим Раисе, тогда как Путина следует ожидать в феврале.
О целях визита Владимира Путина в Турцию и возможных тем для переговоров турецкая газета не указывает. Однако подробно сообщила о встрече с Ибрагимом Раисе.
Между лидерами Ирана и Турции будут подписаны 10 соглашений, а основная тема встречи станет договоренность о продолжении совместной борьбы против "террористических организаций" на общей 530-километровой границе между странами. Особое внимание выделено двум организациям — "Рабочая партия Курдистана", признанная террористической в Турции, а также ее продолжением в Иране, "Партией свободной жизни в Курдистане".
Остальные соглашения будут сосредоточены в сфере культуры, науки, транспорта, торговли и экономики.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что входящая в НАТО Турция блокирует подаренные Великобританией военные корабли для Украины.
Также "Комментарии" писали о России, которая тратит миллиарды рублей каждый день.
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