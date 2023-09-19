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Путин стремится к скорейшему окончанию войны: Эрдоган снова удивил новым заявлением

Эрдоган также заявил, что России "можно доверять так же как и Западу"

сегодня, 10:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский президент Владимир Путин тоже "стремится к скорейшему окончанию войны" против Украины, но она "будет продолжаться еще долго". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью PBS сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Путин стремится к скорейшему окончанию войны: Эрдоган снова удивил новым заявлением

Реджеп Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турецкий лидер заявил, что есть только два человека, которые лучше всего знают, когда может закончиться война в Украине. Это президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. В то же время сам Эрдоган ожидает, что война будет продолжаться еще "долгое время".


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"Совершенно очевидно, что эта война будет продолжаться долго. И на то, что война закончится как можно скорее, мы бы очень надеялись. И Путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны", — отметил турецкий лидер.

Не обошлось и без намеков со стороны Эрдогана, который заявил, что России стоит доверять также, как и Западу. Президент отметил, что Турция уже долгое время ждет на свое членство в ЕС, но от западных лидеров нет никакого ответа.

По словам Эрдогана, Турция на собственном примере сотрудничества с Россией в газовой сфере может утверждать, что России можно доверять и с Россией можно сотрудничать. 

"Так же как у меня хорошие отношения с США, у меня будут хорошие отношения и с Россией", — подытожил Реджеп Тайип Эрдоган.

Читайте также на портале "Комментарии" — Bloomberg назвал "нейтральную" страну, которая хочет помочь РФ производить боеприпасы.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в июле согласился ратифицировать вступление Швеции в НАТО, сейчас, перед своим отлетом в США для участия в заседании Генассамблеи ООН (где примет участие и президент Украины Владимир Зеленский), начал выдвигать новые претензии. Мол, Швеция не выполняет взятые на себя обязательства, а потому он не может гарантировать, что турецкий парламент поддержит расширение НАТО за счет ее присоединения к Альянсу. О чем говорит эта игра Эрдогана? Каковы шансы, что Турция (а за ней и Венгрия) пустят, наконец, Швецию в НАТО? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UTwdGz5brKU
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