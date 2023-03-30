Путина пригласили в одну из стран НАТО. Действует ли там ордер на арест

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Реджеп Эрдоган заявил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить Турцию, чтобы совместно отпраздновать открытие ядерного реактора, построенного российской компанией "Росатом". Согласился ли Путин приехать в одну из стран НАТО и действует ли в Турции ордер на арест российского президента? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Турция совместно с российской компанией "Росатом" сооружает первую атомную станцию в стране. Проект с четырьмя реакторами общей мощностью 4,8 тыс. мегаватт и стоимостью около 20 млрд долларов должен открыть 27 апреля в турецком городе Аккую.
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По случаю такого сотрудничества Реджеп Эрдоган объявил, что пригласил Путина посетить Турцию.
В Кремле отреагировали на заявления турецкого лидера и опровергли информацию о возможном визите Путина в Турцию, однако добавили, что во время последнего разговора обсуждали строительство атомной электростанции в Аккую.
Возможно, президент России отклонил просьбу приехать на открытие АЭС из-за решения Международного уголовного суда, издавшего ордер на его арест, однако Турция не ратифицировала Римский устав, согласно которому работает МУС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал, сколько у Путина союзников.
Также "Комментарии" писали, что Риши Сунак призвал Си Цзиньпина надавить на Путина.
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