Путина пригласили в одну из стран НАТО. Действует ли там ордер на арест

Реджеп Эрдоган заявил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить Турцию, чтобы совместно отпраздновать открытие ядерного реактора, построенного российской компанией "Росатом". Согласился ли Путин приехать в одну из стран НАТО и действует ли в Турции ордер на арест российского президента? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Турция совместно с российской компанией "Росатом" сооружает первую атомную станцию в стране. Проект с четырьмя реакторами общей мощностью 4,8 тыс. мегаватт и стоимостью около 20 млрд долларов должен открыть 27 апреля в турецком городе Аккую.

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По случаю такого сотрудничества Реджеп Эрдоган объявил, что пригласил Путина посетить Турцию.

"Есть вероятность, что Путин приедет 27 апреля или мы можем подключиться к церемонии открытия онлайн и сделаем первый шаг в Аккую", — сказал Эрдоган одному из турецких телеканалов.

В Кремле отреагировали на заявления турецкого лидера и опровергли информацию о возможном визите Путина в Турцию, однако добавили, что во время последнего разговора обсуждали строительство атомной электростанции в Аккую.

Возможно, президент России отклонил просьбу приехать на открытие АЭС из-за решения Международного уголовного суда, издавшего ордер на его арест, однако Турция не ратифицировала Римский устав, согласно которому работает МУС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал, сколько у Путина союзников.

Также "Комментарии" писали, что Риши Сунак призвал Си Цзиньпина надавить на Путина.