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Путина пригласили в одну из стран НАТО. Действует ли там ордер на арест

На открытие атомной станции в Аккую президент России Владимир Путин получил приглашение посетить страну НАТО. Смогут ли там арестовать Путина по ордеру на арест от Международного суда.

сегодня, 11:25 comments1186
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Автор:

Slava Kot

Реджеп Эрдоган заявил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить Турцию, чтобы совместно отпраздновать открытие ядерного реактора, построенного российской компанией "Росатом". Согласился ли Путин приехать в одну из стран НАТО и действует ли в Турции ордер на арест российского президента? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Путина пригласили в одну из стран НАТО. Действует ли там ордер на арест

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Турция совместно с российской компанией "Росатом" сооружает первую атомную станцию в стране. Проект с четырьмя реакторами общей мощностью 4,8 тыс. мегаватт и стоимостью около 20 млрд долларов должен открыть 27 апреля в турецком городе Аккую.


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По случаю такого сотрудничества Реджеп Эрдоган объявил, что пригласил Путина посетить Турцию.

"Есть вероятность, что Путин приедет 27 апреля или мы можем подключиться к церемонии открытия онлайн и сделаем первый шаг в Аккую", — сказал Эрдоган одному из турецких телеканалов.

В Кремле отреагировали на заявления турецкого лидера и опровергли информацию о возможном визите Путина в Турцию, однако добавили, что во время последнего разговора обсуждали строительство атомной электростанции в Аккую.

Возможно, президент России отклонил просьбу приехать на открытие АЭС из-за решения Международного уголовного суда, издавшего ордер на его арест, однако Турция не ратифицировала Римский устав, согласно которому работает МУС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал, сколько у Путина союзников.

Также "Комментарии" писали, что Риши Сунак призвал Си Цзиньпина надавить на Путина.



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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/europe/erdogan-says-putin-may-visit-turkey-april-power-plant-inauguration-2023-03-29/
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