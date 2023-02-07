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Разрушительное землетрясение на территории Турции унесло жизни и украинцев: подробности

Украинские дипломаты сейчас разыскали 38 наших граждан, еще с 19 украинцами нет связи

сегодня, 20:08
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Автор:

Лиля Воробьева

Разрушительное землетрясение в Турции, вероятно, унесло жизни у двух находившихся в этой стране украинцев, еще четверо наших земляков ранены.

Разрушительное землетрясение на территории Турции унесло жизни и украинцев: подробности

Землетрясение в Турции (фото из открытых источников)

Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.


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"Посольство сейчас проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших. Известно также о 4 пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания", — сказал Николенко.

Как далее подчеркнул спикер МИД, украинские дипломаты уже разыскали 38 наших граждан, еще с 19 украинцами нет связи. Министерство активно общается с представителями турецких спасательных служб, чтобы прояснить судьбу наших граждан, которые сейчас не выходят на связь.

"МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только позволит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции. Консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости", — подчеркнул представитель МИД.

Также Николенко отметил, что на обратной дороге представители украинского посольства вывезут своими автомобилями тех земляков, которые, возможно, намерены переехать в другие регионы этой страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Роковое землетрясение: Как страны помогают пострадавшим и что известно о пропавших украинцах. Глава Национального центра землетрясений в Сирии Раед Ахмед назвал землетрясение магнитудой в 7,8 "крупнейшим землетрясением, зафиксированным в истории центра". Он унес жизни 2 300 человек.



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0waszdGqPL2YHEAL2M9jqh3HmiPC97BqoMWu1kn4A9g7teYekj57N1yBtwJ5P1qVkl
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