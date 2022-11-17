Теракт в Стамбуле: прокуратура Турции сообщила новые подробности относительно подозреваемых

Появились новые подробности о взрыве в Стамбуле, который местные власти называют терактом. Стало известно, что прокуратура Турции требует арестовать семнадцать человек, которых правоохранители считают подозреваемыми по делу. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Hurriyet .

Теракт в Стамбуле (фото из открытых источников)

Издание выяснило, что 17 человек уже передали в дежурный суд. Всех их правоохранители подозревают в "разрушении единства государства и целостности страны".

Стало известно, что в списке подозреваемых также гражданка Сирии Ахлам аль-Башир, признавшаяся, что оставила пакет со взрывчаткой в центре Стамбула.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Эрдоган отреагировал на взрыв в Стамбуле . Взрыв в центре Стамбула, который произошел 13 ноября, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, может быть террористическим актом. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме этого, президент заверил, что все виновные будут наказаны по заслугам". На произошедшую в Турции трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который выразил соболезнования турецкому народу.

Также "Комментарии" писали о том, что в Турции сообщили новые подробности о злоумышленниках. От взрыва в центре Стамбула получили ранения разной степени тяжести более 80 человек. Новую информацию сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Турция найдет виновника происшествия "даже, если он отправится на другой конец света" и тот, кто стоит за организацией теракта, тоже будет привлечен к ответственности.