Трамп пристыдил Эрдогана в Белом доме: какая причина
Трамп пристыдил Эрдогана в Белом доме: какая причина

Трамп заявил, что хочет, чтобы президент Турции перестал покупать российскую нефть.

25 сентября 2025, 22:05
Лиля Воробьева

Трамп пристыдил Эрдогана в Белом доме: какая причина

Встреча Трамп и Эрдогана (фото из открытых источников)

Трамп унизил Эрдогана в Нью-Йорке. В Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН произошел инцидент с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и американских правоохранителей. Его кортеж остановили на улицах Мангеттена, чтобы уволить дорогу для проезда президента США Дональда Трампа.

23 сентября Эрдоган попал в курьезный инцидент, когда покидал штаб-квартиру ООН. Кортеж его автомобилей вынужден был остановиться из-за перекрытия движения для президентского эскорта Трампа. На видео из соцсетей видно, как турецкий лидер, окруженный охранниками, заметно раздражается, ожидая тротуара. Охрана Эрдогана пыталась организовать проход к автомобилям турецкого лидера, однако американские полицейские решительно отказались снимать заграждения.



Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-news-09-25-25
