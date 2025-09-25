Трамп пристыдил Эрдогана в Белом доме: какая причина

Встреча Трамп и Эрдогана (фото из открытых источников)

В Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН произошел инцидент с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и американских правоохранителей. Его кортеж остановили на улицах Мангеттена, чтобы уволить дорогу для проезда президента США Дональда Трампа.

23 сентября Эрдоган попал в курьезный инцидент, когда покидал штаб-квартиру ООН. Кортеж его автомобилей вынужден был остановиться из-за перекрытия движения для президентского эскорта Трампа. На видео из соцсетей видно, как турецкий лидер, окруженный охранниками, заметно раздражается, ожидая тротуара. Охрана Эрдогана пыталась организовать проход к автомобилям турецкого лидера, однако американские полицейские решительно отказались снимать заграждения.

