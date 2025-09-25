Трамп присоромив Ердогана в Білому домі: яка причина

Зустріч Трамп та Ердогана(фото з відкритих джерел)

У Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН стався інцидент за участю президента Туреччини Реджепа Ердогана та американських правоохоронців. Його кортеж зупинили на вулицях Мангеттена, аби звільнити дорогу для проїзду президента США Дональда Трампа.

23 вересня Ердоган потрапив у курйозний інцидент, коли залишав штаб-квартиру ООН. Кортеж його автомобілів був змушений зупинитися через перекриття руху для президентського ескорту Трампа. На відео з соцмереж видно, як турецький лідер, оточений охоронцями, помітно дратується, очікуючи на тротуарі. Охорона Ердогана намагалася організувати прохід до автомобілів турецького лідера, однак американські поліцейські рішуче відмовилися знімати загородження.

