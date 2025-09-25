Трамп принизив Ердогана у Нью-Йорку: відео курйозу

У Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН стався інцидент за участю президента Туреччини Реджепа Ердогана та американських правоохоронців. Його кортеж зупинили на вулицях Мангеттена, аби звільнити дорогу для проїзду президента США Дональда Трампа.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото з відкритих джерел

23 вересня Ердоган потрапив у курйозний інцидент, коли залишав штаб-квартиру ООН. Кортеж його автомобілів був змушений зупинитися через перекриття руху для президентського ескорту Трампа. На відео з соцмереж видно, як турецький лідер, оточений охоронцями, помітно дратується, очікуючи на тротуарі.

Охорона Ердогана намагалася організувати прохід до автомобілів турецького лідера, однак американські поліцейські рішуче відмовилися знімати загородження.

Цей епізод стався наступного дня після схожого інциденту з президентом Франції Емманюелем Макроном. Його кортеж також затримали на вулицях Нью-Йорка, поки поліція готувала проїзд Трампа. На відміну від роздратованого Ердогана, французький лідер відреагував спокійніше. Камери зафіксували, як Макрон телефонує Трампу прямо з вулиці.

"Вгадай що, я зараз чекаю на вулиці, бо все заморожено через тебе", – сказав Макрон.

Французький президент заявив офіцерам поліції, що намагався дістатися до дипломатичного представництва Франції після виступу на Генасамблеї. У результаті йому дозволили пройти, однак лише пішки.

