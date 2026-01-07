Туреччина відповідатиме за морську безпеку України: Макрон розповів про наміри Анкари

Туреччина разом з іншими країнами готова зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України.

Туреччина зробить внесок у гарантування безпеки України. Фото: з відкритих джерел

Йдеться, зокрема, про підтримку безпеки в морі. Про це на пресконференції після зустрічі лідерів країн Коаліції охочих у Парижі сказав президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, Туреччина висловила готовність брати участь в операціях з підтримки у морі.

"Я також хочу привітати пропозицію щодо морського виміру, озвучену Туреччиною. Вони готові взяти відповідальність", — зазначив Макрон.

Окрім того, за словами президента Франції, свою роль у наданні підтримки Україні відіграють також інші країни, зокрема, Японія та Канада.

Як повідомляв портал "Коментарі", прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні виключає відправку італьських військ в Україну в межах гарантій безпеки. Про це вона зазначила після зустрічі лідерів країн Коаліції охочих у Парижі.

Джорджія Мелоні запевнила, що Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

Видання "Коментарі" також писало, що Україна та Сполучені Штати під час прямих контактів на рівні глав держав змогли врегулювати більшість спірних моментів, що стосуються майбутніх гарантій безпеки. Про це заявив Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, коментуючи результати зустрічі Коаліції охочих у Парижі.

За його словами, ключові консультації відбулися під час особистих переговорів між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго. Саме на цьому рівні вдалося зняти основні розбіжності щодо безпекових зобов’язань.