Турция «Турция – это новый Иран»: в Израиле назвали Анкару следующей стратегической угрозой
commentss НОВОСТИ Все новости

«Турция – это новый Иран»: в Израиле назвали Анкару следующей стратегической угрозой

«Мы не можем закрывать на это глаза»: Нафтали Беннет предостерег мир от агрессивной политики Эрдогана

18 марта 2026, 12:18
Недилько Ксения

Отношения между Израилем и Турцией достигли критической точки кипения. В ходе конференции американо-еврейских организаций в Иерусалиме бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с резонансным заявлением, назвав Турцию главным вызовом после Ирана.

«Турция – это новый Иран»: в Израиле назвали Анкару следующей стратегической угрозой

Нетаньяху и Эрдоган. Фото из открытых источников

По словам политика, Анкара проводит опасную стратегию изоляции еврейского государства. "Турция – это новый Иран. Эрдоган — изощренный, опасный политик, стремящийся окружить Израиль. Мы больше не можем закрывать на это глаза", — подчеркнул Беннет.

Реакция Турции была мгновенной и содержала прямые оговорки о возможном военном столкновении. Глава Министерства обороны Турции Яшар Гюллер подтвердил, что страна серьезно рассматривает сценарий нападения со стороны Израиля. Он призвал вооруженные силы и нацию "всегда быть готовыми к войне".

Конфликт сопровождается и личными выпадами фаворитов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган усилил свою риторику, назвав Беньямина Нетаньяху "главным бедствием" для самого Израиля. Эти заявления свидетельствуют о том, что дипломатический диалог между странами практически прекратился, уступив место открытой подготовке к возможной эскалации в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на фоне энергетического кризиса и ужесточения санкций президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с резким заявлением в адрес Соединенных Штатов. Глава островного государства убежден, что Вашингтон ежедневно давит на Гавану, имея целью установление контроля над территорией и недрами страны.                                                                               



