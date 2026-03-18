Назріває нова війна: хто обіцяє «неприступний опір» у разі агресії США

На тлі енергетичної кризи та посилення санкцій президент Куби Мігель Діас-Канель виступив із різкою заявою на адресу Сполучених Штатів. Очільник острівної держави переконаний, що Вашингтон щоденно тисне на Гавану, маючи на меті встановлення контролю над територією та надрами країни.

За словами Діас-Канеля, нинішня стратегія США — це "свирепа економічна війна, застосована як колективне покарання проти всього народу". Він наголосив, що за будь-яких обставин країна не капітулює: "перед обличчям найгіршого сценарію у Куби є лише одна впевненість: будь-який зовнішній агресор натолкнеться на неприступний опір".

Ситуація загострилася після арешту венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, який був ключовим постачальником нафти на острів. Це призвело до масштабного блекауту на Кубі. Паралельно Дональд Трамп публічно припускає можливість силового втручання, заявивши, що йому може випасти "честь взяти Кубу".

За даними видання The New York Times, адміністрація Трампа наразі активно добивається відставки Діас-Канеля, якого вважають прихильником жорсткої антиамериканської лінії. Попри дипломатичну ізоляцію та відсутність електроенергії, кубинське керівництво демонструє готовність до прямого протистояння.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Республіка Куба опинилася у стані повного енергетичного колапсу. Вперше в історії країни зафіксовано тотальний блекаут, що став наслідком критичного браку нафти та посилення санкційного тиску з боку Сполучених Штатів.