logo

BTC/USD

21818.91

ETH/USD

1527.08

LTC/USD

93.34

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Турция готовится спустить свой первый авианосец. Какие он имеет особенности
commentss НОВОСТИ Все новости

Турция готовится спустить свой первый авианосец. Какие он имеет особенности

Турция почти 10 лет разрабатывала свой первый авианосец TCG Anadolu. Несмотря на проблемы США, отказавшиеся предоставлять свои современные истребители из-за сотрудничества Анкары с Россией, Турция нашла решение.

сегодня, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Турция готовится спустить свой первый авианосец. Какие он имеет особенности

Турецкий авианосец TCG Anadolu. Фото из открытых источников

Турция вскоре введет в эксплуатацию свой первый авианосец TCG Anadolu. Корабль строился почти 10 лет и в январе прошел последние испытания. Из-за споров с США Турция не получила современные истребители F-35, поэтому заменила их другой военной техникой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Авианосец заказан в 2015 году, а строительство началось в 2019 году. Anadolu должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году, однако этому помешала пандемия Covid-19. Длина турецкого корабля будет достигать 230 м, а ширина – 32, общий вес составляет 436 тонн.

Построив TCG Anadolu, Турция станет одной из немногих стран мира, имеющих авианосцы собственного производства. Кроме того, разработка Анкары будет иметь первую в мире площадку для беспилотников.

США в 2019 году исключили Турцию из программы современных истребителей F-35, которые Анкара должна была использовать на авианосце. Это произошло из-за сотрудничества с Россией. Турция заказала у Москвы зенитно-ракетные системы С-400. Соединенные Штаты обвинили Анкару в передаче данных о F-35 России и исключили страну из программы.

Турция посчитала, что вместо американских истребителей на Anadolu установят беспилотники собственного производства. Основу беспилотников на авианосце будут составлять Bayraktar TB3, военно-морские дроны, созданные на основе Bayraktar TB2, используемой в Украине против российской агрессии. Еще одна модель, которая будет представлена на площадке Anadolu, это дроны Kızılelma, двигатели которых производит украинское предприятие для турецкой компании Baykar.

В общей сложности авианосец сможет перевозить 94 единицы военной техники, включая бронетехнику, катера, турецкие танки Altay и 80 беспилотников. Турция стремится все больше усилить свое влияние в регионе, особенно в Черном море, после российского вторжения в Украину.

"Сфера нашего влияния теперь – это три континента, а сфера наших интересов – весь мир", – сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Турция завершает строительство истребителя TF-X. Фото нового самолета попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о военном преступнике, управляющем российской помощью в Турции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.businessinsider.com/turkey-preparing-for-first-aircraft-carrier-tcg-anadolu-with-drones-2023-2
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!