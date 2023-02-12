Турция готовится спустить свой первый авианосец. Какие он имеет особенности

Турецкий авианосец TCG Anadolu. Фото из открытых источников

Турция вскоре введет в эксплуатацию свой первый авианосец TCG Anadolu. Корабль строился почти 10 лет и в январе прошел последние испытания. Из-за споров с США Турция не получила современные истребители F-35, поэтому заменила их другой военной техникой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.

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Авианосец заказан в 2015 году, а строительство началось в 2019 году. Anadolu должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году, однако этому помешала пандемия Covid-19. Длина турецкого корабля будет достигать 230 м, а ширина – 32, общий вес составляет 436 тонн.

Построив TCG Anadolu, Турция станет одной из немногих стран мира, имеющих авианосцы собственного производства. Кроме того, разработка Анкары будет иметь первую в мире площадку для беспилотников.

США в 2019 году исключили Турцию из программы современных истребителей F-35, которые Анкара должна была использовать на авианосце. Это произошло из-за сотрудничества с Россией. Турция заказала у Москвы зенитно-ракетные системы С-400. Соединенные Штаты обвинили Анкару в передаче данных о F-35 России и исключили страну из программы.

Турция посчитала, что вместо американских истребителей на Anadolu установят беспилотники собственного производства. Основу беспилотников на авианосце будут составлять Bayraktar TB3, военно-морские дроны, созданные на основе Bayraktar TB2, используемой в Украине против российской агрессии. Еще одна модель, которая будет представлена на площадке Anadolu, это дроны Kızılelma, двигатели которых производит украинское предприятие для турецкой компании Baykar.

В общей сложности авианосец сможет перевозить 94 единицы военной техники, включая бронетехнику, катера, турецкие танки Altay и 80 беспилотников. Турция стремится все больше усилить свое влияние в регионе, особенно в Черном море, после российского вторжения в Украину.

"Сфера нашего влияния теперь – это три континента, а сфера наших интересов – весь мир", – сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Турция завершает строительство истребителя TF-X. Фото нового самолета попало в сеть.

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