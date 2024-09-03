Турция идет в БРИКС: что за этим стоит и какие будут последствия

Турция подала заявку на присоединение к БРИКС несколько месяцев назад из-за отсутствия прогресса в попытке присоединиться к ЕС. По данным источников, Турция официально попросила присоединиться к группе развивающихся стран БРИКС, поскольку стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников. Об этом говорится в статье Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. А, что действительно может скрываться за таким шагом Эрдогана, учитывая, что Турция член НАТО? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Заявка Турции в БРИКС – это не только об Анкаре

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок так прокомментировал ситуацию:

"Что касается заявки Турции на вхождение в БРИКС, то об этом говорили достаточно давно. Как говорится, и я бы так сказал, что оно друг к другу подтягивает. Эрдоган – это не о демократии. Если говорить о БРИКСе, то это не союз каких-то демократических стран. Это страны, которые в абсолютном большинстве склонны к автокритическому методу управления государствами и принятию достаточно резких авторитарных решений. Конечно, мне можно возразить, что там есть ЮАР, Индия. Но для этих стран ценности, по-моему, есть не в приоритете, а скорее этими странами руководит государственный прагматизм, цинизм и им безразлично, например, что Путин убивает украинцев, они наращивают сотрудничество с ним. Этого умалчивать нельзя. Я слышу дискуссию, что ничего страшного в этом нет, ведь каждому государству нужно как-то заботиться о себе. Если придерживаться такого подхода, это все закончится плохо для всех. Ибо, если вы являетесь спонсором государственного терроризма и мир на это смотрит безразлично, то это плохо закончится для всех".

Что касается Турции, то Валерий Клочок говорит, что она всегда была диктаторским, автократическим государством во времена Эрдогана. Ее наращивание сотрудничества с Россией очевидно для всех.

"Да, мы много говорим о том, что Турция по-другому не может выстроить свои отношения и так далее, у нее очень специфическая история членства в НАТО. Турки стремятся в ЕС, но совсем не хотят выполнять директивы ЕС. Однако Европейский Союз – это не о диктатуре. Это о европейском, цивилизованном мире. Поэтому естественно, что Турция тяготеет к клубу стран тоталитарного, диктаторского, автократического сорта. Потому что если посмотреть, кто создавал страны в БРИКС – это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. И сегодня к ним присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Иран. Это совсем не о демократии. И присоединение Турции к БРИКСу – в том числе и опасно другим моментом, потому что это очень серьезно усиливает данный союз в экономическом плане, расширяет его в номинальном количественном значении населения этих стран. И это создает серьезный противовес клубу, который был призван все же объединять разные ценности с уклоном демократического мира. Имею в виду Большую двадцатку. Но, как мы видим, Россия начинает вымывать страны автократические диктаторские именно в этот союз. Россия это делает вместе с Китаем", – заметил эксперт.

По его мнению, заявка Эрдогана в БРИКС ожидаема. Однако это сигнал для всех руководителей западного мира, но создается новый центр тяготения экономики мира к Центральной Азии.

"Азийский вектор сейчас активно набирает обороты. Поэтому заявка Турции в БРИКС – это не только об Анкаре – это совсем другое измерение", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Вступление Турции в БРИКС – серьезный шаг, который может повлиять на динамику международных отношений

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отметила, что интерес Эрдогана во вступлении в БРИКС может одновременно иметь целый ряд оснований. Вступление в БРИКС может быть стратегическим ходом Турции с целью диверсификации внешнеполитических и экономических отношений и снизить зависимость от Запада, поскольку ЕС не спешит принимать Турцию в свои ряды, а БРИКС предлагает новые возможности для сотрудничества и развития. Поэтому вступление в БРИКС может являться попыткой давления на ЕС, чтобы заставить его пересмотреть свою позицию. Эрдоган таким образом показывает, что у Турции есть и другие варианты развития.

"БРИКС – это влиятельная группа, и членство в ней может повысить геополитическое влияние Турции на мировой арене, ведь страна стремится занять более активную роль в международных делах. Следует помнить, что БРИКС – это группа быстроразвивающихся экономик и членство в ней может открыть новые возможности для торговли и инвестиций. Турция в последние годы выражает все большее недовольство политикой Запада по многим вопросам, включая поддержку курдов и критику ее внутренней политики. БРИКС может рассматриваться как альтернативный блок, где Турция сможет найти большее понимание ее позиции", – отметила эксперт.

Она продолжает, вступление в БРИКС может укрепить и без того тесные отношения Турции с РФ. Это особенно актуально в условиях напряженной международной обстановки, где у Турции есть стратегические интересы в вопросе сотрудничества с РФ. Вероятно, что, принимая такое решение, Турция стремится найти новых союзников, чтобы укрепить свои позиции в регионе и уменьшить зависимость от НАТО.

Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, ее вступление в БРИКС не обязательно означает отказ от своих обязательств перед альянсом. Это скорее попытка увеличить свое влияние на мировой арене и диверсифицировать внешние отношения. Однако вступление в БРИКС может создать впечатление раскола в рядах НАТО, особенно в условиях растущей напряженности с РФ. Некоторые члены альянса могут воспринять это как шаг Турции к сближению с Россией и ослаблению НАТО. США как ключевой партнер Турции в НАТО могут выразить обеспокоенность по поводу этой ситуации, особенно если Турция будет активно сотрудничать с РФ в рамках этого блока. Вступление Турции в БРИКС может создать новые риски безопасности НАТО. Например, Турция может оказаться в ситуации, когда ее интересы в БРИКС будут противоречить интересам НАТО, и будет вынуждена делать выбор. С другой стороны, это вступление может способствовать укреплению влияния НАТО в регионе, поскольку Турция может действовать как "мостик" между Западом и Востоком и использовать членство в БРИКС для продвижения интересов НАТО в этом блоке", – прокомментировала Ева Антоненко.

В любом случае, заключает эксперт, вступление Турции в БРИКС – серьезный шаг, который может повлиять на динамику международных отношений. В целом, последствия вступления Турции в БРИКС для НАТО будут зависеть от того, как Турция будет реализовывать свою новую стратегию и как НАТО отреагирует на эти действия. Важным фактором станет отношение Турции к России и ее готовность сотрудничать с ней в рамках БРИКС.

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