Турция не ратифицирует вступление Швеции в НАТО – Анкара ждет ответа США

Турция поставит на паузу решение по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. В октябре решение точно не будет принято, поскольку Анкара ожидает от Вашингтона конкретных шагов по позитивному ответу на запрос Турции на покупку истребителей F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Агентство, ссылаясь на два своих источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что Анкара хочет двигаться в тандеме с Вашингтоном. Ожидается, что Госдеп должен обратиться в Конгресс за одобрением продажи Турции истребителей F-16 на сумму 20 млрд долларов и десятков модернизационных комплектов.

"Учитывая отсутствие доверия в вопросе F-16 и Швеции, Турция не спешит ратифицировать заявку НАТО и ищет знак, что Соединенные Штаты предпринимают шаги в то же время", — сказал чиновник из правящей партии Эрдогана "Партия справедливости и развития".

Второй источник, посвященный в американо-турецкий диалог, проинформировал, что предыдущее предложение, по которому каждая сторона сделает шаги по ратификации заявки на вступление в НАТО с одной стороны, и покупке F-16 с другой, было на время приостановлено.

Также отмечается, что Эрдоган решил не спешить с ратификацией решения по членству Швеции в НАТО после того, как в день возобновления работы парламента в Анкаре прозвучал взрыв, а также после сбития турецкого дрона Штатами на севере Сирии.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, согласившийся в июле на вступление Швеции в НАТО, выдвигает новые условия для того, чтобы турецкий парламент ратифицировал соответствующее решение. То, по его словам, Швеция якобы не выполняет взятые на себя обязательства. То увязывает всё с продажей американских истребителей F-16 своей стране (мол, лишь тогда ратификация заявки Швеции пройдет через турецкий парламент). Как оцениваете действия Турции в данной ситуации? К чему всё в итоге может прийти? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



