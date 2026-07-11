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Турция объявила саммит НАТО историческим: о каком важно решении только сейчас сообщили

Глава МИД Турции считает, что встреча стала переломной для НАТО и укрепила позиции Анкары на мировой арене

11 июля 2026, 13:35
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал состоявшийся в Анкаре саммит НАТО историческим событием, заявив, что союзникам удалось достичь консенсуса в условиях растущей глобальной нестабильности и серьезных разногласий внутри Альянса.

Турция объявила саммит НАТО историческим: о каком важно решении только сейчас сообщили

НАТО. Фото: из открытых источников

По словам главы турецкой дипломатии, встреча стала знаковой как по уровню организации, так и по принятым решениям. Фидан подчеркнул, что проведение саммита стало крупным внешнеполитическим успехом Турции и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр отметил, что саммит проходил в непростой международной обстановке, когда активно обсуждались вопросы будущего НАТО, эффективности системы коллективной безопасности и состояния трансатлантических отношений. На этом фоне, по его мнению, встреча продемонстрировала способность союзников находить компромиссы даже по наиболее чувствительным вопросам.

Особое внимание Фидан уделил изменению роли Альянса. По его словам, НАТО вновь сосредотачивается на своей первоначальной миссии — коллективной обороне, обеспечении стабильности и предотвращении конфликтов, а не на проведении наступательных операций.

Глава МИД подчеркнул, что разногласия между европейскими государствами и США не ставят под угрозу существование Альянса. Напротив, саммит в Анкаре, по его оценке, подтвердил, что НАТО сохраняет свою актуальность и остается ключевым элементом системы международной безопасности.

Заявления турецкого министра прозвучали после завершения встречи лидеров стран-членов НАТО, на которой обсуждались вопросы укрепления оборонного потенциала, поддержки Украины, развития военно-промышленного сотрудничества и дальнейшей адаптации Альянса к новым вызовам безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало – Турция получила жесткий сигнал из США: у Трампа назвали главное условие для возвращения F-35.



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Источник: https://www.hurriyetdailynews.com/fidan-calls-nato-summit-consensus-historic-success-224236
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