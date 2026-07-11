Туреччина оголосила саміт НАТО історичним: про яке важливе рішення тільки зараз повідомили

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан назвав саміт НАТО, що відбувся в Анкарі, історичною подією, заявивши, що союзникам вдалося досягти консенсусу в умовах зростаючої глобальної нестабільності та серйозних розбіжностей усередині Альянсу.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За словами голови турецької дипломатії, зустріч стала знаковою як за рівнем організації, так і за ухваленими рішеннями. Фідан підкреслив, що проведення саміту стало великим зовнішньополітичним успіхом Туреччини та особисто президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Міністр зазначив, що саміт проходив у непростій міжнародній обстановці, коли активно обговорювалися питання майбутнього НАТО, ефективності системи колективної безпеки та стану трансатлантичних відносин. На цьому фоні, на його думку, зустріч продемонструвала здатність союзників знаходити компроміси навіть із найчутливіших питань.

Особливу увагу приділив Фідан зміні ролі Альянсу. За його словами, НАТО знову зосереджується на своїй початковій місії — колективній обороні, забезпеченні стабільності та запобіганні конфліктам, а не проведенню наступальних операцій.

Глава МЗС наголосив, що розбіжності між європейськими державами та США не ставлять під загрозу існування Альянсу. Натомість саміт в Анкарі, за його оцінкою, підтвердив, що НАТО зберігає свою актуальність і залишається ключовим елементом системи міжнародної безпеки.

Заяви турецького міністра пролунали після завершення зустрічі лідерів країн-членів НАТО, на якій було обговорено питання зміцнення оборонного потенціалу, підтримки України, розвитку військово-промислового співробітництва та подальшої адаптації Альянсу до нових викликів безпеки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Туреччина отримала жорсткий сигнал із США: Трамп назвав головну умову для повернення F-35.