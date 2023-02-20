Турция ответила на предупреждение США об экспорте военных товаров в Россию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что его страна не экспортирует в Российскую Федерацию товаров, которые страна-агрессорка может использовать для своей военной отрасли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото из открытых источников

Глава МИД Мевлют Чавушоглу считает, что Турция не экспортирует военные товары в РФ.

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"Неправда, что мы экспортировали в Россию продукцию, которая может быть использована в оборонной промышленности", — сказал Чавушоглу и добавил, что "мы попросили Соединенные Штаты сообщить нам, если будут какие-либо нарушения по этому вопросу".

Чавушоглу отметил, что Турция не будет нарушать санкции, введенные Соединенными Штатами и Европой против России, а также будут останавливать какую-либо деятельность, направленную в эту сторону. Такое заявление министр иностранных дел Турции сделал после выступления госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкаре.

В начале февраля США предупредили Турцию в возможном экспорте химикатов, микрочипов и других товаров в Российскую Федерацию, которые режим Путина может использовать в военных целях против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на предупреждение Соединенных Штатов, предостерегавших Пекин от отправки оружия в Россию.

Также "Комментарии" писали о Реджепе Эрдогане, который все больше подвергается критике в Турции. Президент обвиняется в политике, которая привела к большим жертвам во время недавнего землетрясения. Ведь есть примеры городов, где было гораздо меньше жертв из-за малой коррупции в строительной сфере.