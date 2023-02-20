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Турция ответила на предупреждение США об экспорте военных товаров в Россию

Турция уверяет, что не посылает в Россию товаров, которые могут быть использованы в военной сфере.

сегодня, 12:20
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что его страна не экспортирует в Российскую Федерацию товаров, которые страна-агрессорка может использовать для своей военной отрасли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Турция ответила на предупреждение США об экспорте военных товаров в Россию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото из открытых источников

Глава МИД Мевлют Чавушоглу считает, что Турция не экспортирует военные товары в РФ.


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"Неправда, что мы экспортировали в Россию продукцию, которая может быть использована в оборонной промышленности", — сказал Чавушоглу и добавил, что "мы попросили Соединенные Штаты сообщить нам, если будут какие-либо нарушения по этому вопросу".

Чавушоглу отметил, что Турция не будет нарушать санкции, введенные Соединенными Штатами и Европой против России, а также будут останавливать какую-либо деятельность, направленную в эту сторону. Такое заявление министр иностранных дел Турции сделал после выступления госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкаре.

В начале февраля США предупредили Турцию в возможном экспорте химикатов, микрочипов и других товаров в Российскую Федерацию, которые режим Путина может использовать в военных целях против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на предупреждение Соединенных Штатов, предостерегавших Пекин от отправки оружия в Россию.

Также "Комментарии" писали о Реджепе Эрдогане, который все больше подвергается критике в Турции. Президент обвиняется в политике, которая привела к большим жертвам во время недавнего землетрясения. Ведь есть примеры городов, где было гораздо меньше жертв из-за малой коррупции в строительной сфере.



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Источник: https://www.reuters.com/world/turkey-not-exporting-items-use-russia-war-effort-foreign-minister-2023-02-20/
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