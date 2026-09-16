Туреччина різко активізувалася: чого Анкара намагається досягти у війні РФ проти України

Туреччина останнім часом значно активізувала дипломатичну роботу, спрямовану на досягнення домовленостей щодо ситуації у Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Укрінформ.

Хакан Фідан. Фото: з відкритих джерел

За словами голови турецької дипломатії, Анкара веде переговори із зацікавленими сторонами та прагне просунути процес пошуку домовленостей. При цьому Фідан не уточнив, про який саме формат угоди йдеться та які умови обговорюються.

"Ми останнім часом активізували наші зусилля для досягнення домовленості щодо Чорного моря", — заявив міністр.

Туреччина вже не вперше намагається використати свої дипломатичні канали для вирішення питань, пов'язаних із безпекою Чорного моря. Анкара раніше брала участь у міжнародних домовленостях щодо судноплавства та функціонування морських маршрутів під час російсько-української війни.

Тепер турецька сторона знову прагне відіграти посередницьку роль. При цьому публічно залишається невідомим, які саме пропозиції обговорюються з Києвом та Москвою, а також, наскільки далеко просунулися переговори.

Заява Фідана прозвучала на тлі війни Росії проти України, що триває, і важливості Чорного моря, що зберігається, для безпеки, торгівлі та міжнародного судноплавства.

Таким чином, Анкара поки розкрила сам факт активізації переговорів, але не оприлюднила їх зміст. Наступним важливим питанням залишається те, чи вдасться Туреччині перевести дипломатичні контакти у конкретні домовленості та чи будуть вони прийнятними для сторін.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Туреччина йде на нову угоду з Росією: про що хоче домовитися Анкара.



