Турция сделала критическое предупреждение для России

Представители Турции обсудили инцидент с россиянами о грузовом корабле Şükrü Okan, на который напали военные РФ и провели обыск судна. Турция указала, что подобные действия неприемлемы для движения судов в Черном море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Турция резко реагирует на обстрел Россией корабля Şükrü Okan. Фото из открытых источников

Турция критически высказалась представителям России из-за нападения на судно в Черном море. Россияне пытались прибегнуть к манипуляциям и объяснить инцидент тем, что обыск проводился в международных водах, а судно Şükrü Okan хоть и турецкое, однако было во время движения по Черному морю под панамским флагом.

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"Несмотря на это, после вмешательства в движение судна собеседники в Российской Федерации были должным образом предупреждены, чтобы избежать подобных попыток эскалации в Черном море", — заявили в турецкой администрации.

Напомним, что Министерство обороны России пыталось провести обыск судна Şükrü Okan 13 августа. Когда на их требования капитан корабля не отреагировал, они открыли предупредительный огонь, высадились на судно и провели обыск. Корабль направлялся в украинский порт в Одесской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции задержан мошенник, который прикидывался Эрдоганом и требовал денег. Мужчина воспользовался искусственным интеллектом и приложением, имитирующим голос Эрдогана, звонил по телефону бизнесменам и высшим должностным лицам страны. СМИ не сообщили, удалось ли злоумышленнику получить какие-либо средства за свою деятельность.

Также "Комментарии" писали об Александре Лукашенко, который назвал несколько стран, против которых Беларусь может применить ядерное оружие.



