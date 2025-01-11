Турция сделала новое заявление о территориальной целостности Украины

Турция продолжает "решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет "Hürriyet".

Турция. Фото: из открытых источников

"Мы продолжаем решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. В 2022 году благодаря зерновому соглашению, заключенному при посредничестве нашей страны, в оборот поступило более 33 миллионов тонн зерна. Мы продолжаем переговоры между Россией и Украиной по судоходству в Черном море", – отметил министр.

Фидан в ноябре заявил, что считает возможной "новую ситуацию" на фронте в Украине в следующем году из-за истощения обеих сторон в войне.

Читайте также на портале "Комментарии" - Хакан Фидан заявил, что его страна может начать военную операцию в Сирии против курдских вооруженных формирований. По его словам, в настоящее время Сирия имеет ультиматум от Анкары — руководители "Рабочей партии Курдистана" (РПК) должны покинуть страну.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью CNN TÜRK прокомментировал позицию страны по Сирии. По его словам, Турция будет помогать в развитии Сирии, однако Дамаску предстоит решить "проблему РПК", которую Анкара считает террористической организацией.

"Ультиматум, который мы им поставили, очевиден. Мы передали через американцев, передали также через прессу. Кадры PПК должны покинуть страну. Честно говоря, мы пока не видим никакой подготовки к этому, не видим никакого намерения. А мы ждем", — сказал Фидан.

Также издание "Комментарии" сообщало – Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила о готовности содействовать возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной. Как отметил глава управления коммуникаций при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью Euronews, такие переговоры могут снова пройти в Стамбуле.



