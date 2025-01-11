Турция сделала новое заявление о территориальной целостности Украины

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Кравцев Сергей
Турция продолжает "решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет "Hürriyet".
Турция. Фото: из открытых источников
Фидан в ноябре заявил, что считает возможной "новую ситуацию" на фронте в Украине в следующем году из-за истощения обеих сторон в войне.
Читайте также на портале "Комментарии" - Хакан Фидан заявил, что его страна может начать военную операцию в Сирии против курдских вооруженных формирований. По его словам, в настоящее время Сирия имеет ультиматум от Анкары — руководители "Рабочей партии Курдистана" (РПК) должны покинуть страну.
Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью CNN TÜRK прокомментировал позицию страны по Сирии. По его словам, Турция будет помогать в развитии Сирии, однако Дамаску предстоит решить "проблему РПК", которую Анкара считает террористической организацией.
Также издание "Комментарии" сообщало – Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила о готовности содействовать возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной. Как отметил глава управления коммуникаций при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью Euronews, такие переговоры могут снова пройти в Стамбуле.
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