Турция спустила на воду первый авианосец: в чем его уникальность

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Slava Kot
10 апреля Турция представила свой легкий авианосец TCG Anadolu. Корабль имеет несколько характеристик, делающих его особенным, в частности, это первый авианосец, имеющий крыло для беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Anadolu Agency.
Авианосец TCG Anadolu. Фото из открытых источников
На открытии первого в Турции самостоятельно построенного авианосца присутствовал Реджеп Эрдоган. Президент заверил, что с помощью TCG Anadolu Турция сможет проводить военные и гуманитарные операции в любой точке мира и заявил, что страна должна гордиться своими достижениями.
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Корабль имеет огромные размеры – его длина составляет 231 м, ширина – 32 м, а водоизмещение в полном снаряжении составляет более 27 тыс. тонн. Беспилотники делают особенным турецкий авианосец. США отказались предоставлять Турции свои истребители F -16 из-за сотрудничества Анкары с Москвой. ВМС Турции решило переоборудовать корабль и сделать крыло для беспилотников собственного производства, в том числе там будут размещены современные Bayraktar TB3.
TCG Anadolu имеет возможность перевозить до 94 единиц техники, в том числе 13 танков, 27 бронетранспортеров-амфибий ZAHA, 6 бронетранспортеров и 33 других машин. В ангаре судна можно транспортировать 19 вертолетов или 30 беспилотников. Корабль будет вмещать 1223 человека.
При необходимости корабль может использоваться для гуманитарных миссий, связанных со стихийными бедствиями – на борту есть полностью оборудованная больница и две операционные.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции назвали российское условие для продления зернового коридора.
Также "Комментарии" писали о следующем поколении беспилотников Bayraktar, презентованном в Турции.
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