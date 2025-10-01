logo

Турция станет посредником на переговорах о прекращении огня: детали

Анкара присоединится к обсуждению плана по Газе, предложенного Трампом, в рамках переговоров между Израилем и ХАМАС

1 октября 2025, 07:36
Несмотря на то, что президенту Турции Реджепу Эрдоогану так и не удалось предложить свою страну, как площадку, где будет подписано мирное соглашение между Украиной и Россией, Анкара все же приложит усилия для прекращения другого конфликта. Речь идет о конфликте на Ближнем Востоке. Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын прибыл в Катар. Анкара присоединяется к переговорам о прекращении войны в Секторе Газа.

Турция станет посредником на переговорах о прекращении огня: детали

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын. Фото: из открытых источников

По информации из источников в сфере безопасности, Калын проведет переговоры с соответствующими сторонами по плану по Газе, предложенному Трампом, в рамках переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, США и Египта.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции в Дохе заявил, что Турция присоединится к переговорам по прекращению огня в Газе.

"Усилия Катара, Египта и Турции будут реализовываться коллективно и скоординировано для завершения войны. Нашей основной целью является завершение войны и прекращение голода в Газе", — подчеркнул Ансари.

Он напомнил, что переговоры о прекращении огня в Газе продолжаются при посредничестве Катара, США и Египта, и подтвердил участие Турции в процессе.

Ансари также сообщил, что глава египетской разведки вчера встречался с делегацией ХАМАС, а Турция присоединится к заседанию.

Комментируя объявленный президентом США Дональдом Трампом всеобъемлющий план по завершению конфликта в Газе, Ансари заявил, что Анкара высоко ценит приверженность США завершению войны в Секторе Газа и добавил, что "нашей главной целью является завершение войны и прекращение голода в Газе".

Он сообщил, что Катар и Египет передали план Трампа по Газе.

"Пока рано ждать ответа, но мы верим, что движение продемонстрирует позитивный подход", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Израиль намерен аннексировать Западный берег: стало известно о реакции США.




Источник: https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiye-gazzede-ateskes-icin-devrede-ara-buluculuk-toplantisina-katilacak-921316.html
