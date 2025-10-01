Туреччина стане посередником на переговорах щодо припинення вогню: деталі

Незважаючи на те, що президентові Туреччини Реджепу Ердоогану так і не вдалося запропонувати свою країну, як майданчик, де буде підписано мирну угоду між Україною та Росією, Анкара все ж таки докладе зусиль для припинення іншого конфлікту. Йдеться про конфлікт на Близькому Сході. Голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин прибув до Катару. Анкара приєднується до переговорів про припинення війни у секторі Газа.

Голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин. Фото: із відкритих джерел

За інформацією з джерел у сфері безпеки, Калин проведе переговори з відповідними сторонами щодо плану щодо Гази, запропонованого Трампом, у рамках переговорів між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Катару, США та Єгипту.

Представник МЗС Катару Маджид аль-Ансарі на прес-конференції в Досі заявив, що Туреччина приєднається до переговорів щодо припинення вогню в Газі.

"Зусилля Катару, Єгипту та Туреччини реалізовуватимуться колективно та скоординовано для завершення війни. Нашою основною метою є завершення війни та припинення голоду в Газі", — підкреслив Ансарі.

Він нагадав, що переговори про припинення вогню в Газі продовжуються за посередництва Катару, США та Єгипту, і підтвердив участь Туреччини в процесі.

Ансарі також повідомив, що глава єгипетської розвідки вчора зустрічався із делегацією ХАМАС, а Туреччина приєднається до засідання.

Коментуючи оголошений президентом США Дональдом Трампом всеосяжний план щодо завершення конфлікту в Газі, Ансарі заявив, що Анкара високо цінує прихильність США до завершення війни в Секторі Газа і додав, що "нашою головною метою є завершення війни та припинення голоду в Газі".

Він повідомив, що Катар та Єгипет передали план Трампа щодо Гази.

"Поки що рано чекати відповіді, але ми віримо, що рух продемонструє позитивний підхід", — сказав він.

