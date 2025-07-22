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Турция вновь стучится в ЕС: Эрдоган сделал внезапное заявление о планах Анкары

Реджеп Эрдоган заявил, что переговоры о вступлении Турции в ЕС должны возобновиться, Анкара готова к этому

22 июля 2025, 11:42
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Кравцев Сергей

Европейский Союз должен быть заинтересован в том, чтобы возобновить переговоры по интеграции Турции, поскольку нуждается в "таком динамичном и ориентированном члене". Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция вновь стучится в ЕС: Эрдоган сделал внезапное заявление о планах Анкары

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турецкий лидер отметил, Евросоюз не должен ждать и дня, чтобы возобновить и продвинуть переговоры о вступлении Турции.

"Мы ожидаем, что они поймут, что невозможно продвинуть отношения с той амбивалентной позицией, которую мы видели уже столько раз раньше. Учитывая события в Европе и ее окрестностях, а также разногласия во мнениях внутри ЕС, станет понятно, что союз нуждается в таком динамичном и ориентированном на решение проблем члене, как Турция", — заявил президент Турции.

Эрдоган добавил, что его страна готова к полноправному членству, а "освобождение от устаревших, навязчивых политических взглядов может стать шагом, который откроет новую эру для ЕС".

Стоит отметить, Турция подала заявку на вступление в Европейский Союз еще в 1987 году, а статус страны-кандидата получила в 1999 году. Переговоры о членстве официально начались в 2005 году, однако с самого начала процесс был сложным из-за ряда политических, экономических и правовых разногласий между Турцией и ЕС.

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Источник: https://www.aa.com.tr/en/turkiye/turkish-president-vows-support-for-his-syrian-counterpart-rejects-fragmentation-in-country/3637367
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