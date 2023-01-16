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Турция завершает строительство истребителя TF-X. Фото нового самолета попало в сеть

Турция планирует ввести в свою армию собственные самолеты и отказаться от американских истребителей F-16. Кадры нового турецкого истребителя TF-X опубликовали в сети

сегодня, 17:05
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Автор:

Slava Kot

Агентство обороны Турции выложило фотографию прототипа истребителя TF-X, который должен быть официально представлен 18 марта 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Turkish Defence Agency.

Турция завершает строительство истребителя TF-X. Фото нового самолета попало в сеть

Турецкий истребитель TF-X. Фото из открытых источников

Созданный истребитель 5 поколения преследует цель заменить американские самолеты F-16 в турецкой армии. Конструкция спроектирована так, что TF-X может летать в воздухе в любую погоду. Этот многоцелевой самолет имеет технологию стелс и таким образом невидим для его обнаружения с помощью технических средств.

Официально самолет TF-X планируется презентовать 18 марта 2023 года. По планам истребитель совершит свой первый полет до конца 2023 года. Это на два года раньше, чем ожидалось по предварительному плану. В турецкую армию первый истребитель TF-X должен поступить в 2029 году, а к 2033 году должно быть изготовлено еще 10 образцов военной техники.

Турция завершает строительство истребителя TF-X. Фото нового самолета попало в сеть - фото 2

В 2018 году российская компания Ростех планировала присоединиться к программе создания истребителя TF-X и предложили создать двигатель для турецкого самолета. Представители обороны Турции подтвердили, что они изучают этот вариант и обсуждают потенциальные модели сотрудничества. Однако на опубликованных кадрах прототип оснащен двигателем GE 110, что и американские истребители F-16.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции прошла закрытая встреча представителей одной из российских республик. На нем заявили о необходимости независимости от Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о том, что Турция тайно снабжает запрещенное оружие в Украину.



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Источник: https://twitter.com/tdefenceagency/status/1611987821388070913
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