Турция завершает строительство истребителя TF-X. Фото нового самолета попало в сеть

Агентство обороны Турции выложило фотографию прототипа истребителя TF-X, который должен быть официально представлен 18 марта 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Turkish Defence Agency.

Турецкий истребитель TF-X. Фото из открытых источников

Созданный истребитель 5 поколения преследует цель заменить американские самолеты F-16 в турецкой армии. Конструкция спроектирована так, что TF-X может летать в воздухе в любую погоду. Этот многоцелевой самолет имеет технологию стелс и таким образом невидим для его обнаружения с помощью технических средств.

Официально самолет TF-X планируется презентовать 18 марта 2023 года. По планам истребитель совершит свой первый полет до конца 2023 года. Это на два года раньше, чем ожидалось по предварительному плану. В турецкую армию первый истребитель TF-X должен поступить в 2029 году, а к 2033 году должно быть изготовлено еще 10 образцов военной техники.





В 2018 году российская компания Ростех планировала присоединиться к программе создания истребителя TF-X и предложили создать двигатель для турецкого самолета. Представители обороны Турции подтвердили, что они изучают этот вариант и обсуждают потенциальные модели сотрудничества. Однако на опубликованных кадрах прототип оснащен двигателем GE 110, что и американские истребители F-16.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции прошла закрытая встреча представителей одной из российских республик. На нем заявили о необходимости независимости от Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о том, что Турция тайно снабжает запрещенное оружие в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!