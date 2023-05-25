Турция заявила об успешном испытании новой баллистической ракеты Tajfun (Видео)



















Оборонный концерн Roketsan похвастался успешным испытанием баллистической ракеты Tajfun, которая была на 100% изготовлена ​​в Турции. Новое оружие пролетело расстояние более 500 км, а его тестовую стрельбу показали в сети. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал Roketsan.

Запуск баллистической ракеты Tajfun. Фото из открытых источников

Турция увеличивает свой военный потенциал своими разработками вооружения. Компания Roketsan провела второе тестовое испытание баллистической ракеты Tajfun. Первое прошло в октябре прошлого года. Таким образом, концерн показывает, что укладывается во временные рамки изготовления и тестирования своей ракеты.

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Турция не раскрыла боевые возможности ракеты "Тайфун". Известно, что на момент испытаний она показала дальность полета более 500 км, а вот о мощности боеголовки ничего неизвестно. По всей вероятности, точные характеристики появятся впоследствии, когда Турция примет ракету на вооружение.

Стоит отметить, что в последние месяцы Турция представила сразу несколько важных разработок оборонного сектора. В него вошли новый тактический беспилотник Bayraktar TB3, уникальный авианосец TCG Anadolu с крылом для дронов и первый собственный турецкий танк Altay.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Реджеп Эрдоган пытается склонить избирателей на свою сторону. Помимо присутствия на открытии нового вооружения, турецкий лидер резко повысил зарплату в стране перед президентскими выборами.

Также "Комментарии" писали о Турции, заявившей о провокации и закрывшей небо для Армении из-за открытия памятника на ее территории.