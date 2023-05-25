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Турция заявила об успешном испытании новой баллистической ракеты Tajfun (Видео)

Турецкая компания по изготовлению вооружения Roketsan провела успешный запуск баллистической ракеты.

сегодня, 19:05
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Автор:

Slava Kot








Оборонный концерн Roketsan похвастался успешным испытанием баллистической ракеты Tajfun, которая была на 100% изготовлена ​​в Турции. Новое оружие пролетело расстояние более 500 км, а его тестовую стрельбу показали в сети. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал Roketsan.

Турция заявила об успешном испытании новой баллистической ракеты Tajfun (Видео)

Запуск баллистической ракеты Tajfun. Фото из открытых источников

Турция увеличивает свой военный потенциал своими разработками вооружения. Компания Roketsan провела второе тестовое испытание баллистической ракеты Tajfun. Первое прошло в октябре прошлого года. Таким образом, концерн показывает, что укладывается во временные рамки изготовления и тестирования своей ракеты.


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Турция не раскрыла боевые возможности ракеты "Тайфун". Известно, что на момент испытаний она показала дальность полета более 500 км, а вот о мощности боеголовки ничего неизвестно. По всей вероятности, точные характеристики появятся впоследствии, когда Турция примет ракету на вооружение.

Стоит отметить, что в последние месяцы Турция представила сразу несколько важных разработок оборонного сектора. В него вошли новый тактический беспилотник Bayraktar TB3, уникальный авианосец TCG Anadolu с крылом для дронов и первый собственный турецкий танк Altay.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Реджеп Эрдоган пытается склонить избирателей на свою сторону. Помимо присутствия на открытии нового вооружения, турецкий лидер резко повысил зарплату в стране перед президентскими выборами.

Также "Комментарии" писали о Турции, заявившей о провокации и закрывшей небо для Армении из-за открытия памятника на ее территории.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_okr1LEGOk8&ab_channel=Roketsan
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