Главная Новости Мир Турция У Эрдогана уже заканчивается терпение: какую команду турецкий лидер может отдать войскам Турции.
У Эрдогана уже заканчивается терпение: какую команду турецкий лидер может отдать войскам Турции.

Эрдоган может вмешаться в "разборки" с Ормузским проливом

25 апреля 2026, 15:45
Кравцев Сергей

Турция может присоединиться к операциям по разминированию в Ормузском проливе после заключения мирного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

По словам топ-дипломата Турции, по достижении соглашения ожидается, что техническая группа проведет работы по разминированию в проливе, добавив, что Турция положительно рассматривает такие усилия как гуманитарный долг.

Фидан также отметил, что любые работы по разминированию будут выполняться технической командой из разных стран, сформированной после возможного мирного соглашения между Ираном и США.

В таких условиях, как утверждает главный дипломат Эрдогана, Турция "не будет иметь проблем" с участием в операциях по разминированию.

При этом Фидан предостерег, что Турция пересмотрит свою позицию, если любая будущая техническая коалиция стран станет стороной возобновившегося конфликта.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства предположил, что вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, могут быть решены на следующем раунде переговоров в Пакистане.

Читайте на портале "Комментарии" — военное напряжение вокруг Ормузского пролива стремительно нарастает: США заявили о новой волне минирования со стороны Ирана. По данным американских военных, силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали устанавливать дополнительные морские мины в одном из самых важных стратегических узких мест мировой энергетики.

Как сообщают источники, операция была зафиксирована американскими силами, которые продолжают внимательно отслеживать ситуацию в регионе. Несмотря на то, что точное количество новых мин не раскрывается, известно, что речь идет о десятках единиц – в общей сложности меньше ста.




Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-may-consider-role-hormuz-demining-after-iran-us-deal-minister-says-2026-04-25/
